Из-за засухи водоемы Гомельщины мелеют с опасной скоростью — до 1-9 сантиметров в сутки

Самый речной регион Беларуси продолжает мелеть. Водные артерии Гомельской области уменьшаются на 1-9 сантиметров в сутки.

Гидрологи оповестили судоходные организации об угрозе — обмеление достигло опасных значений. Пока запрета на передвижение речного транспорта нет, но его работа затруднена. Такая ситуация по всему региону, кроме Припяти. Обстановка ухудшается на Днепре у Жлобина, Речицы и Лоева, а также на Березине у Светлогорска и на Соже у Гомеля.

Обмеление наблюдается последние несколько лет. Исторический минимум зафиксировали в 2015. Но гидрологи не исключают, что из-за засушливого лета рекорд может быть побит.