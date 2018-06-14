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Из-за засухи водоемы Гомельщины мелеют с опасной скоростью — до 1-9 сантиметров в сутки

  • 14 июня 2018, 14:49
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Самый речной регион Беларуси продолжает мелеть. Водные артерии Гомельской области уменьшаются на 1-9 сантиметров в сутки.

Гидрологи оповестили судоходные организации об угрозе — обмеление достигло опасных значений. Пока запрета на передвижение речного транспорта нет, но его работа затруднена. Такая ситуация по всему региону, кроме Припяти. Обстановка ухудшается на Днепре у Жлобина, Речицы и Лоева, а также на Березине у Светлогорска и на Соже у Гомеля.

Обмеление наблюдается последние несколько лет. Исторический минимум зафиксировали в 2015. Но гидрологи не исключают, что из-за засушливого лета рекорд может быть побит.


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Метки: Погода (1835)

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