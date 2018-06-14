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Где в Гомеле с 14 по 27 июня отключили горячую воду

  • 14 июня 2018, 14:34
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Гомельэнерго с 14 июня по 27 июня включительно проводит гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей Западного района.

В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах и иных объектах, расположенных по адресам:

Советский район:

  • 2-й переулок Островского 1;
  • ул.2-я Колхозная 4, 6, 8, 10, 12, 20, 20А, 22, 24, 26;
  • ул.60 лет СССР 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10 к.1, 10 к.2, 11, 12А, 12 к.1; 12 к.2, 12 к.3, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31;
  • ул.70 лет БССР 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 38, 40, 42, 44, 46;
  • переулок Амурский 1, 2, 3;
  • ул.Амурская 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 52;
  • ул.Ауэрбаха 89;
  • ул.Базовая 3, 6, 8, 11, 13;
  • переулок Бакунина 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 92, 94;
  • ул.Банная 1;
  • ул.Барыкина 80А, 82А, 84, 84А, 86, 93, 94, 94А, 98, 100, 101А, 101Б, 113, 118, 121, 123, 125, 127, 127А, 129, 131, 132, 133, 133А, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 163, 163А, 165, 167, 167А, 168, 169, 206, 230, 230А, 231, 232, 234А, 236, 240, 240А, 248А, 252, 254, 269, 271, 273, 279А, 291, 291А, 296, 299, 305А, 305Д, 309, 319, 321, 321А, 321Б, 323;
  • ул.Безымянная 1, 3;
  • ул.Белорусская 6, 62, 83, 101, 113А;
  • ул.Богдана Хмельницкого 64, 66, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 80А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 88, 88А, 89, 90, 90А, 91, 92, 92А, 93, 93А, 94, 94А, 94Б, 95, 96, 97, 98, 98А, 100, 102, 104, 104А, 108, 108А, 108 к.1, 108 к.2, 108 к.3, 108 к.4, 110, 112, 114, 116, 118, 118А, 120 к.1, 120 к.2, 120 к.3, 122, 124, 126;
  • ул.Борисенко 2, 3, 3А, 5, 7А, 8, 10, 11, 11Б, 12, 13, 13А, 15, 20;
  • ул.Бочкина 182, 182А, 184, 184А, 186, 186А, 188, 190, 192, 194, 221, 223;
  • ул.Братьев Лизюковых 2, 2 к.2, 5, 6, 6А, 6 к.2, 7, 8, 10А, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
  • ул.Брестская 1, 2, 3, 4, 5;
  • ул.Быховская 91, 95, 97, 99, 101, 104, 105, 105А, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 113А, 115, 115А;
  • ул.Владимирова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73А;
  • ул.Волгоградская 2, 5, 9, 12, 14, 16А, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 43Б,
  • ул.Гайдара 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14;
  • проезд Геофизиков 1, 3, 4, 5;
  • ул.Давыдовская 2, 2А, 4, 6, 14, 16, 20, 22, 24, 26;
  • ул.Денисенко 4, 6, 16, 22, 34, 36, 38, 48, 56, 66, 68, 76, 78, 82, 86;
  • ул.Жукова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18, 18 к.2, 20, 22, 22 к.2, 24, 26, 26 к.2, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38А, 38Б, 40, 40А, 40 к.1, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52;
  • ул.Зои Космодемьянской 2, 2А, 4, 6, 8, 8Б, 14, 16;
  • ул.Иверская 2, 4;
  • Индустриальный проезд 2, 4;
  • ул.Карбышева 4, 4А, 9, 10;
  • ул.Клермон Ферран 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
  • ул.Косарева 1, 3, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 24, 27, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
  • ул.Котовского 56, 56А, 57, 85;
  • ул.Космическая 7, 8, 9, 10, 14, 16, 20;
  • ул.Крайняя 2, 2А;
  • Куйбышевский проезд 22;
  • ул.Лазурная 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 23, 24, 26, 32, 33;
  • ул.Матросова 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8;
  • ул.Медицинская 2, 4, 5, 6, 7, 10;
  • ул.Междугородняя 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10А, 12, 14, 14А, 16, 18, 26;
  • ул.Мележа 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14;
  • ул.Мирная 15А;
  • ул.Минская 8, 10, 10Б, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А;
  • МЖК «Солнечный» к.1, к.2, к.3, к.4, к.5;
  • ул.Объездная дорога 2, 2А, 4, 12, 20, 22, 30А;
  • проспект Октября 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 56А, 56Б, 56В, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91, 93, 95;
  • ул.Островского 90, 92, 101;
  • ул.Павлова 1, 1А, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 46А;
  • ул.Пенязькова 5, 5А, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 47, 49, 53, 55, 59;
  • ул.Радости 32;
  • проспект Речицкий 2, 2 к.1, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 9А, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 63 к.1, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 73 к.1, 73 к.2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87 к.1, 87 к.2, 88, 88А, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 102А, 103 к.1, 103 к.2, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 115, 117, 118, 118А, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 к.1, 125к.2, 126, 128, 129, 130, 131, 131А, 132, 134, 135, 135А, 135Б, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 182;
  • ул.Сосновая 2, 2 к.1, 2 к.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22;
  • Студенческий проезд 1, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 25;
  • ул.Талалихина 1, 2, 4, 6, 8;
  • ул.Украинская 8, 12, 12А, 15;
  • ул.Циолковского 30, 119А, 121;
  • ул.Черноморская 1, 2, 3, 4, 5А, 7, 7 к.1, 9, 11, 13, 13Б, 20А;
  • ул.Чкалова 47, 49, 51, 53, 104, 106, 106Б, 108, 110;
  • ул.Хозяйственная 5, 5А, 10А, 12, 12А, 16, 19, 20, 21, 25;
  • ул.Якубова 71А, 84.


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