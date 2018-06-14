Где в Гомеле с 14 по 27 июня отключили горячую воду

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128 Без комментаторов-анонимов, с правом оспорить решения Мининформа. Закон о СМИ прошел второе чтение Палата представителей Беларуси приняла поправки в закон о СМИ во втором чтении, передает корреспондент TUT.BY. «За» проголосовали 97 депутатов, Елена Анисим воздержалась, Анна Кано...