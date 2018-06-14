Нет лета без водоёма и пляжа. Так считают очень многие, выбирая вариант отдыха. Что предлагают в нынешнем сезоне гомельские пляжи?

Самый богатый на водоёмы — Центральный район. И в нём популярностью пользуется не только главный пляж в заречной зоне Сожа, многих привлекают и обустроенные зоны отдыха в других местах. На центральном пляже на берегу Сожа гомельчане предпочитают активный отдых. Здесь стремятся проводить время семьями, дружными компаниями. Администрацией Центрального района взят курс на создание на нём по максимуму таких условий, чтобы человек смог поплавать в чистой воде, позагорать на обустроенном пляже, сыграть в волейбол, перекусить в кафе.





В период подготовки к летнему сезону здесь проведены работы по покраске малых форм, благоустроены площадки для спортивных игр, осуществлена ревизия объектов освещения, водоснабжения, подготовлены к выполнению своих функций пункты проката. Для отдыхающих не будет недостатка в мороженом, прохладительных напитках, вкусной еде. Провести с пользой время можно и на пляжах в микрорайонах — на Волотовском (в районе улицы Бородина в микрорайоне № 19) и Прудковском (в районе улицы Кожара в микрорайоне № 16). На всём их протяжении выровнены береговые линии, обследовано дно. Отдыхающих здесь ждут завезённый в этом году белый песок, малые формы (раздевалки, зонтики, скамейки и тому подобное). Не разочаруются в своих ожиданиях и любители отдыха на двух пляжах на каскаде озёр.





В Советском районе по-прежнему одно из самых популярных мест отдыха для горожан — Любенское озеро, которое становится с каждым годом всё уютнее. Здесь огорожено место для купания детей. Можно недорого взять напрокат лежаки, прокатиться на катамаране. В кафе предложат различные напитки, мороженое, еду.

А главное, любимое место отдыха для жителей микрорайона хотят сделать зоной, свободной от курения, алкоголя и ругательств. За этим будут следить активисты ОСВОДа, сотрудники правоохранительных органов. Достойную конкуренцию Любенскому составило Роповское (обустроенное на заливе реки Сож, долгие годы использовавшееся как дикий пляж). Новый пляж аналогичен Любенскому. Здесь также можно взять напрокат катамараны, лежаки.





Благоустраивается Западный пляж (в микрорайоне № 59). Для пришедших на отдых на все три пляжа в Советском районе предусмотрены зонтики и раздевалки, туалеты и контейнеры для мусора.





В Железнодорожном районе официальный пляж — в Костюковке. Купаться в водоёме не рекомендуется, но можно провести свободное время в его окрестностях.

Самое популярное место проведения досуга для жителей Новобелицкого района — зона отдыха «Пруды». Её благоустройство выполнено на субботниках. Купаться в водоёме запрещено. Для совершения заплывов и проведения волейбольных баталий подготовлен пляж Новобелицкий. Его территория оборудована таким образом, чтобы желающие могли полноценно отдохнуть. Установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Предусмотрена торговля мороженым и напитками.





Особое внимание в нынешнем году во всех зонах отдыха города будет уделяться поддержанию общественного порядка, обеспечению безопасности. На всех пляжах организовано дежурство спасателей ОСВОД. И пусть отдых на гомельских водоёмах будет комфортным, активным и культурным!