Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

В Гомеле разыскивают девушку, которая подозревается в краже смартфона в «Европе»

  • 14 июня 2018, 12:26
  • 2391
  • 0


27 мая в развлекательном центре «Европа» украли мобильный телефон. Изучив записи с камер видеонаблюдения, быстро вычислили подозреваемую в краже Xiaomi Redmi 4х.


Если вам знакома девушка с фото, просьба связаться по телефонам +375 (29) 391-32-06 или 102.


gomel.today
Ирвинг группа 09/06 - 15/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22603)

Метки: Общество (30383)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 14/06-15/05:

Самое читаемое