Следственный комитет заявил, что оснований считать, что мать двоих детей совершила суицид из-за отсутствия работы, нет

Самоубийство гомельчанки, матери двоих детей, вызвало в Гомеле широкий резонанс. Разные СМИ освещают его по разному. В то время, когда многие уверены, что причиной смерти женщины стал долгий поиск работы, газета Гомельского горисполкома «Гомельские ведомости» приводит комментарий следователей, которые говорят: никаких оснований для таких предположений нет. И ссылаются на предсмертную записку.

Соседи в один голос рассказывают о том, какой примерной и дружной была эта семья, какой светлой и порядочной была погибшая. Каким заботливым и внимательным был ее супруг. Да и дети радовали родителей своими успехами. Жить бы да радоваться.

Но ведь всё равно люди говорят, почему произошло это несчастье, рассуждают, делают умозаключения. Некоторые сходятся в том, что случилась трагедия из-за того, что чуть больше года женщина не могла себе найти работу. Это и повлияло на ее решение уйти из жизни. Но работу бухгалтера в Гомеле найти можно. И вакансии есть. Стоило только обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома. К сожалению, туда она не звонила и не приходила, сообщили специалисты этого ведомства.

— У нее были в последнее время какие-то проблемы со здоровьем, с психикой. Недоглядели специалисты, — говорят жильцы дома, где жила погибшая. — Раньше ходила, улыбалась. А потом как закрылась. Проходила мимо с опущенной головой, могла и не поздороваться. Молчаливой стала. Как в себя ушла. Ей помощь психологическая нужна была... Причем тут работа... Может, человек в депрессии был.

Сотрудники Следственного комитета по этому факту суицида, как и по всем подобным случаям, проводят проверки с детальным выяснением причин случившегося.

— Гомельским городским отделом следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения 10 июня в квартире по улице Волгоградской тела женщины. При предварительном осмотре места происшествия в ходе проверочных мероприятий было установлено, что женщина, находясь у себя в квартире, покончила жизнь самоубийством через повешение. Семья, в которой проживала эта женщина, является благополучной, на учете как находящаяся в социально опасном положении не состояла. У погибшей остался муж, двое несовершеннолетних детей, — сообщил начальник Гомельского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь Алексей Файзуллин. — Следствием, как и во всех случаях проведения проверок по фактам суицида, устанавливаются причины и условия, которые повлияли на совершение этого поступка. О причинах гибели женщины мы можем сказать только в конце расследования. На данный момент объективных фактов, указывающих, что причиной суицида явилось отсутствие работы или какие-то социальные проблемы, у следственных органов нет, что подтверждает оставленная ею предсмертная записка, в которой она просит прощения у родных.