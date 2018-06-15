Большие скидки уже здесь!

«Карусель» — это большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля. Мы помогаем создавать стильный интерьер и домашний уют.

Новые магазины в ТЦ Карусель:

Впервые в Гомеле открылся флагманский магазин Askona!

Самые лучшие модели кроватей, матрасов и аксессуаров для здорового и комфортного сна рoссийско-шведского холдинга Askona.

Главная особенность нового магазина — расположение матрасов не по брендам, а по степени жесткости. Выбор нужного матраса становится намного проще, так каждый покупатель может полежать на разных моделях и сделать выбор в пользу наиболее удобной.

На мировом рынке товаров для сна компания известна более 20 лет. Askona производит матрасы для IKEA и поставляет шведам около 20 моделей.

Кухни, спальни, гостиные, кабинетная мебель, библиотеки, прихожие, обеденные группы из ценных пород древесины на любой вкус. Мебель «Yavid» — это мебель с интеллектом, которая подчеркивает индивидуальность и создает неповторимый образ интерьера.

За 27 лет фабрикой «Yavid» было выпущено около 110 000 кухонь. Изготовленная дубовая мебель на заказ заслужила множество дипломов и положительных отзывов.

При создании мягкой мебели используется лишь древесина благородных пород, а для обивки — исключительно качественные материалы, предоставляемые первым поставщиком тканей в Беларуси компанией «BELKRAFT», Мебельтекс, Лэзертач, Джиайтекс.

Estet House — это динамично развивающаяся сеть мебельных студий. Большой выбор исключительно современной мебели по ценам производителей вкупе с нашим дизайном. Бесплатная 3D-расстановка мебели или всей квартиры сделает ваш выбор точным и безупречным. Эстет Хаус знает о стиле, фактуре и дизайне все!

«BRW» корпусная мебель, «Мебель — «Неман» корпусная мебель, «Divanta» мягкая мебель, «Треви» мягкая мебель, «Корсак» мягкая мебель, «Монтанья» кухни.





«Ньюмебель» на рынке с 2008 г. Занимается производством серийных кухонь, а также кухонь, шкафов, стенок и другой мебели из ламинированного ДСП по индивидуальным заказам физических и юридических лиц.

Предлагаем кухни с использованием массивов, пластика, МДФ, МДФ, ДСП в алюминиевом профиле, постформинга.

СКОРО ОТКРЫТИЕ!

В магазине «Аксамiт» можно будет приобрести мягкую и корпусную мебель, а также предметы интерьера по доступным ценам.

Будут представлены самые популярные модели мебели белорусских, российских и мировых производителей. «Аксамiт» — это всегда приятные цены, актуальные цвета, формы и современные фактуры материалов!

Большие скидки уже здесь!

Лето — пора лучших перемен! Посетив наш торговый центр до конца июня, Вы сможете обновить свой интерьер выгодно!









У вас небольшая комната или просто в детской некуда поставить две кровати? Как быть в таком случае? Ответ очень прост — купить двухъярусную кровать из массива «Моритц» всего за 460 рублей.





Есть и приятный бонус для обладателей этой модели. Если вы захотите пересилить своих детей по разным комнатам или же просто переедите в более просторную квартиру, кроватка «Моритц» делится на две самостоятельных односпальных кровати, за счет того, что общая стойка ноги состоит из двух одинаковых по длине ног по 70 см. Приятный сюрприз, не правда ли?





Производитель мягких стульев из массива в Республике Беларусь. «Консулат-Ф» имеет возможность изготовления и поставки зашитых стульев собственного производства как в розницу, так и оптом.









Преимущества продукции Консулат:

натуральные материалы;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

дизайнерские решения;

эксклюзивность моделей.

Наш девиз: Возрождение крепких традиций!

ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ!!!

Посуды много не бывает, а приобрести качественную красивую посуду на любой вкус и кошелек можно в магазине «ПосудаЛэнд»!









Магазин Decor1 — это поистине грандиозный выбор осветительной техники и обоев от лучших производителей. Выбор есть на любой вкус: люстры, бра, торшеры, настольные лампы, споты, кухонные светильники, обои виниловые и флизелиновые.







