Фотофакт: жители Ченок боятся открытых люков у новостроек

Жители Ченок бьют тревогу: рядом с новостройками по улице Севруковской несколько открытых люков.

Наши читатели обращают внимание, что на одной тропинке три открытых люка, «ничем не огороженные, ничем не обозначенные». Внутри этих люков вода и мусор, а сверху они прикрыты сбитыми досками. Но разве сбитые доски смогут предотвратить трагедию?









Дело в том, что в новостройках проживают в основном многодетные семьи, ребят во дворах много, а детское любопытство может взять вверх и довести до беды.

Местные жители надеются, что соответствующие службы услышат их «крик о помощи», «пока это не закончилось плачевно для жителей этого посёлка».



