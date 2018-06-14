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Фотофакт: жители Ченок боятся открытых люков у новостроек

  • 14 июня 2018, 10:35
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Жители Ченок бьют тревогу: рядом с новостройками по улице Севруковской несколько открытых люков.

Наши читатели обращают внимание, что на одной тропинке три открытых люка, «ничем не огороженные, ничем не обозначенные». Внутри этих люков вода и мусор, а сверху они прикрыты сбитыми досками. Но разве сбитые доски смогут предотвратить трагедию?



Дело в том, что в новостройках проживают в основном многодетные семьи, ребят во дворах много, а детское любопытство может взять вверх и довести до беды.

Местные жители надеются, что соответствующие службы услышат их «крик о помощи», «пока это не закончилось плачевно для жителей этого посёлка».





gomel.today
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Места: Гомель (22597), Ченки (38)

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