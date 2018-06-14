Фотофакт: на перекрестке Интернациональной и Гагарина провалился асфальт
- 14 июня 2018, 09:14
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Места: Гомель (22598)
Метки: Авто (5382), Происшествия (12071)
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