Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

Фотофакт: на перекрестке Интернациональной и Гагарина провалился асфальт

  • 14 июня 2018, 09:14
  • 1784
  • 0


Серьезная яма на оживленной транспортной артерии Гомеля появилась еще вчера. Дорожные рабочие обнесли дефект дорожного полотна ограждением, когда починят опасный участок, неизвестно.



gomel.today
Ирвинг группа 09/06 - 15/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22598)

Метки: Авто (5382), Происшествия (12071)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 14/06-15/05:

Самое читаемое