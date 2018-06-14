В Сети появилось видео небольшого конфликта на улице белорусского города.

Автор видео написал: «Я слегка „подрезал“ таксиста при повороте налево, разрешенного из двух рядов. В ответ на это был жестко атакован „подрезкой“ слева со встречной полосы. Для избежания столкновения пришлось прибегнуть к практически экстренному торможению. Затем он попытался оттормозить меня. Я его объехал и обсигналил. Затем он меня обогнал справа и резко затормозил. Потом выскочил из машины»...

Видео начали бурно обсуждать в Сети. После того как большинство в комментариях отметили, что автор видео сам не прав, выдавив таксиста на «встречку», автор видео удалил его с YouTube, однако один из комментаторов сохранил видео...