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Дорожные войны. Как таксист из Гомельской области «учил» подрезавшего его водителя — видеофакт

  • 14 июня 2018, 09:08
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В Сети появилось видео небольшого конфликта на улице белорусского города.

Автор видео написал: «Я слегка „подрезал“ таксиста при повороте налево, разрешенного из двух рядов. В ответ на это был жестко атакован „подрезкой“ слева со встречной полосы. Для избежания столкновения пришлось прибегнуть к практически экстренному торможению. Затем он попытался оттормозить меня. Я его объехал и обсигналил. Затем он меня обогнал справа и резко затормозил. Потом выскочил из машины»...

Видео начали бурно обсуждать в Сети. После того как большинство в комментариях отметили, что автор видео сам не прав, выдавив таксиста на «встречку», автор видео удалил его с YouTube, однако один из комментаторов сохранил видео...


abw.by
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Места: Гомель (22598)

Метки: Авто (5382), Область (5601)

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