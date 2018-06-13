Сегодня похоронили мать двоих детей, покончившую жизнь самоубийством — видео
13 июня 2018, 18:14
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Безработицы нет, но есть жертвы социальной обездоленности.
Сегодня похоронили жительницу Гомеля, которая покончила жизнь самоубийством, так как целый год не могла найти работу. В этом году это не первая трагедия, вызванная сложной экономической ситуацией. Что может остановить преждевременное прекращение жизни?
По гомельских улочкам ходила 43-летняя Елена — иногда одна, а иногда вместе со своей дружной семьей. Но, как говорят соседи, всегда с вежливой улыбкой. Сегодня близкие люди встретились возле дома Елены, чтобы провести ее в последний путь. Женщина покончила с собой. Без матери остались школьники Саша и Настя. Родственники от боли не хотят говорить, а соседи не на камеру рассказали, что на такой отчаянный шаг женщина пошла, так долго не могла найти работу. Трагедия гомельской семьи всколыхнула и других горожан.
В такой ситуации чрезвычайно важна помощь близких — а что, если и у родственников подобные проблемы? Помогать должно государство, но на поддержку властей — материальную или моральную рассчитывать не приходится, говорят гомельчане.
Пока близкие читают и перечитывают последнее письмо от Елены, где она объясняет, как ей стыдно, что она не работает и не может обеспечить детей, жители города обсуждают ситуацию, ищут ответов на извечные вопросы: «кто виноват» и «что делать».
Во время разговора с гомельчанами мы услышали и такое мнение:
«Нас инфляция грызет за горло хорошенько, а кто в этом виноват — Саша Лукашенко».
Самоубийства по экономическим причинам становятся все более частым явлением в нашей стране.
«Как мы будем оплачивать медуслуги, квартплату? Все это накапливается, и человек принимает решение уйти из жизни», — говорит психолог Людмила Мирзаянова.
Согласно статистике, в прошлом году преждевременно, по собственному решению ушли из жизни почти 2 тысячи белорусов.
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