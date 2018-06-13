Свою точку зрения на ситуацию вокруг семьи не трудоустроенной две недели гомельчанки рассказали в отделе образования, спорта и туризма администрации Советского района Гомеля, сообщает newsgomel.by.

Напомним, Наталья получила от заведующей детсадом № 160 Советского района письмо, где написано буквально следующее: все у вас хорошо, но поскольку мать не трудоустроена с 18 мая 2018 года, ребенок находится в... экстремальной жизненной ситуации.

«Социальное расследование было начато еще до увольнения матери с работы, где она проработала около двух месяцев», — пояснили чиновники «Гомельским ведомостям».

По информации специалистов, дочь Натальи — 6-летняя Александра — была зачислена в детский сад с 22 февраля 2018 года по заявлению матери. За все это время ребенок был там всего месяц, с 22 февраля до 20 апреля и с 20 мая до 7 июня же девочка в саду не появлялась. Причину долгого отсутствия дочки мама в садике пояснять отказалась. Отказалась Наталья также от рекомендаций специалистов заниматься с учителем-дефектологом (к чему, по мнению сотрудников учреждения, имеются показания), от участия ребенка в образовательном процессе, да и в целом в мероприятиях, которые проводились в детском саду.

По сведениям исполкома, 20 марта женщина трудоустроилась операционной санитаркой, 18 мая была уволена по соглашению сторон. «С кем месяц находился ребенок в период работы мамы, если садик девочка не посещала?» — вопрошает газета «Гомельские ведомости». Также журналистов (или чиновников?) беспокоит «источник дохода, на который [неработающая] женщина содержит себя и дочку».

— Само по себе кратковременное отсутствие работы у мамы не является основанием для признания ребенка находящимся в СОП, если это не повлекло явного ухудшения условий его содержания и воспитания, — говорит заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского горисполкома Виктория Лапшина.

Именно долгое отсутствие девочки в детском саду и нежелание мамы идти на контакт вынудили специалистов посетить семью и предупредить маму об ответственности.

По словам Виктории Лапшиной, в настоящее время расследование продолжается. А письмо, которое получила Наталья, носит «уведомительный и профилактический характер».