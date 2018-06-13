Задержана гомельчанка, которая вывозила брестских девушек в Грецию

Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома задержана уроженка Гомельской области, которая организовала канал поставки «живого товара» в целях сексуальной эксплуатации из Беларуси в Грецию. Ее задержали в Минске при попытке вывоза за границу двух белорусок.

Заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома Владимир Жигар рассказал:

— По материалам оперативно-разыскной деятельности УВД Брестского облисполкома Октябрьский города Минска районный отдел Следственного комитета направил в суд уголовное дело в отношении этой гражданки. Установлено, что она в соучастии с другими лицами вывезла не менее пяти женщин для занятия проституцией в Афинах. На ее имущество и денежные средства в размере 40 тысяч долларов США наложен арест. Возвращением потерпевших занимается МВД Беларуси.

Владимир Жигар дополнил, что устанавливаются иные лица, причастные к международной преступной организации, занимавшейся трафиком «живого товара» на территорию Греции. Там ведется досудебное расследование. Арестовано 8 лиц, среди которых две белоруски.