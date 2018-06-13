В Гомельской области из-за жары и засухи погибло почти 60 тыс. гектаров посевов

Из-за жаркой погоды в Гомельской области погибло около 58 тыс. га посевов сельхозкультур, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Руслан Глушко.

«В Гомельской области сложились очень сложные агрометеорологические условия для развития сельскохозяйственных культур. Повсеместно на полях из-за недостатка влаги наблюдается замедление темпов развития озимых, пожелтение нижних листьев, засыхание недостаточно развитых побегов. По оперативной информации, в сельскохозяйственных организациях подтверждена гибель озимых зерновых культур от засухи и дефицита влаги на площади 44 673 га, яровых культур — 13 301 га», — отметил Руслан Глушко.

Среди наиболее пострадавших районов — Петриковский, Светлогорский, Жлобинский, Речицкий.

Собеседник подчеркнул, что апрель, май и первая декада июня характеризовались преобладанием повышенного температурного фона. С начала вегетационного периода (со второй декады апреля) по области отмечался существенный дефицит осадков, а дожди в это время были локальными, осадки по территории региона распределялись неравномерно. Из-за их дефицита, а местами и вовсе отсутствия запасы полезной влаги в почве снизились под всеми сельскохозяйственными культурами. «Недобор осадков с начала вегетационного периода по территории области достиг 55-75%. А в Жлобинском и Житковичском районах наблюдалось опасное агрометеорологическое явление — почвенная засуха. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы здесь на протяжении трех последних декад были менее 10 мм, местами же верхний слой почвы полностью иссушен», — добавил председатель комитета.

Кроме того, в Калинковичском, Лельчицком, Петриковском, Речицком районах зафиксирована гибель озимых и яровых культур от почвенных заморозков на площади 875 га.

Мониторинг состояния посевов продолжается.

Для возмещения погибших озимых и яровых культур сельскохозяйственными организациями области активно ведутся работы по пересеву данных площадей другими культурами — просом, пайзой, кукурузой и др. «Гомельская область ходатайствовала перед Советом Министров об оказании финансовой поддержки, и помощь была оказана. Данные средства направляются на приобретение топлива и азотных удобрений», — сказал Руслан Глушко.

К слову, прогнозы синоптиков неутешительны: во второй декаде июня существенного пополнения запасов почвенной влаги не прогнозируется, из-за сильного иссушения почвы дефицит влаги в ней сохранится.