Выиграйте шесть билетов на концерт Земфиры и ещё 15 подарков от радио «Юнистар 99.8» в Гомеле!

Пришлите своё фото на фоне вашего любимого места в Гомеле и отправляйтесь на главный концерт лета вместе с радио «Юнистар 99.8».

Радио «Юнистар 99.8 FM» вещает в Гомеле уже почти год. Пришло время познакомиться ближе.

Пришлите своё фото на фоне вашего любимого места в Гомеле и небольшой рассказ о себе. Авторам самых интересных заявок радио «Юнистар 99.8 FM» подарит билеты на двоих на концерт Земфиры 1 июля на фестивале «21 vek» в Минске (три победителя) и ещё 15 замечательных подарков для тех, кто любит слушать музыку.

Подробности на сайте gomel.unistar.by

Слушайте имена победителей в 17.00 в «Новостях Гомеля» на радио «Юнистар 99.8 FM» с 18 по 22 июня. Заявки принимаются до 16.00 21 июня.