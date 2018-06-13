«Мы задыхаемся!» Жители Новобелицы, обеспокоенные ядовитым запахом «Гомельобоев», обратились за помощью к депутату горсовета

Жители Новобелицкого района всерьез обеспокоились ситуацией с удушающим ядовитым запахом от предприятия «Гомельобои», который появился в начале этого года.

Местные жители не только начали сбор подписей, чтобы обратить внимание на появившуюся проблему, но и решили отправиться на прием к депутату Гомельского городского Совета депутатов, Голубеву Александру Михайловичу, который по совместительству начальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Приехавших на прием к депутату людей волновал лишь один вопрос, когда они смогут нормально дышать, без опасения за свою жизнь?

Александр Михайлович оказался не только в курсе ситуации с неприятным запахом в Новобелицком районе, но и поспешил сразу же успокоить местных жителей.

«Эта тема мне знакома с 2014 года. С тех самых пор, как предприятие начало модернизироваться. На данный момент предприятие не работает. Проводится реконструкция новой линии. Все вопросы под контролем. И я уверен, что буквально через неделю эта тема снимется с повестки. Было принято решение со всеми заинтересованными службами держать все на контроле. Лабораториям проводить замеры этой линии. Я могу вас заверить. С этим мириться никто не будет».

Местных жителей также беспокоил момент, касаемый тех самых лабораторных исследований, которые показывали, что по результатам проверки никакого загрязнения нет, и все показатели в норме. По их мнению, в момент, когда приезжала санстанция делать замеры и пробы, линия попросту не работала. Ее отключали, чтобы показатели не превышали нормы. И насколько на самом деле вредны выбросы от производства виниловых обоев никто не знает.





Голубев не отрицает, что проблема существует: «Вы не зря волнуетесь. Но эта проблема на грани того, что она скоро будет снята. Я знаю, что вокруг предприятия есть сады и школы. Не один я занимаюсь этим вопросом. Сегодня проблемами выбросов занимается много компетентных людей. Эта линия сейчас приостановлена. Разработана проектная документация, выработана позиция, выданы экологические заключения. Я сам ездил туда. Запах есть. Это не секрет, и никто это не скрывает.

"Гомельобои" — неубыточное градообразующее предприятие. Оно еще на плаву. Все мы знаем, что бюджет формируется с таких предприятий, который потом идет на нужды города. Государство у нас социально направленное и все средства идут на социальные сферы. Для нас для всех было бы неграмотно закрывать такое предприятие. Намного лучше заставить это предприятие с нашей силой, сделать так, чтобы оно работало в соответствии с существующим законодательством».





Местные жители решили, что смогут спокойно выдохнуть в прямом и переносном смысле, лишь после того, как проблема будет полностью решена. По их мнению, проблема этого запаха в том, что не осуществляется должным образом фильтрация выбросов. Они хоть и верят в слова чиновника, но руки опускать не собираются. На данный момент идет сбор подписей, а также написаны письма в администрацию города с просьбой разобраться в ситуации.

«Сильные новости» будут следить за развитием событий.