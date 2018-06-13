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«За что в Беларуси можно лишиться детей?» Рвение директора СШ № 3 Нины Стороженко в вопросе СОП стало темой сюжета на BBC

  • 13 июня 2018, 15:46
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Могут ли у многодетной женщины из Беларуси забрать детей из-за больной собаки и старых обоев?

За первый квартал 2018 года 654 ребенка в Беларуси отобрали у родителей, признав их нуждающимися в государственной защите.

Многодетная мать Антонина Шайнюк из Гомеля боится, что ее дети окажутся в их числе после визита директора школы.

В школу поступил сигнал о задолженности за газ и антисанитарии в квартире Антонины. В результате проверки педагог отметила проблемы — грязные обои с детскими рисунками и запах от старой собаки.

Министерство образования рассматривает такие визиты как важную часть мониторинга положения детей, позволяющего выявить проблемы и помочь семье, не доводя ситуацию до крайности.

Критики настаивают, что у властей нет достаточно четких критериев для того, чтобы определить, нуждается ребенок в государственной защите или нет.

Видео Русской службы Би-би-си рассказывает о том, чем закончилась оценка жилищных условий детей в семье многодетной женщины из Гомеля.


ВВС
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Места: Гомель (22590)

Метки: Общество (30360)

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