Директор Ченковской школы: «Всего от родителей будущих первоклашек было подано 17 заявлений»

Директор Ченковской базовой школы Колесникова Вера Степановна рассказала «Сильным новостям», как в поселке проходит набор в первый класс.

Напомним, вчера появилась информация от читателей, согласно которой в Ченках родители вынуждены стоять огромную очередь для того, чтобы записать своих детей в первый класс. Сообщалось, что всего планируется принять двадцать детей и набрать один первый класс, в то время, как желающих, якобы, более восьмидесяти.

Директор школы Вера Колесникова рассказала нам, что, на самом деле, все обстоит не совсем так и цифры, мягко говоря, преувеличены.

«Действительно, в ГУО "Ченковская базовая школа" формируется один класс первоклашек. Такое количество обусловлено имеющейся информацией о количестве детей подходящего возраста в нашем районе.

На 17:30 12.06.2018г. было подано 17 заявлений о приеме детей в первый класс.

Прием документов осуществлялся в спокойной доброжелательной обстановке. На все вопросы родителей будущих первоклассников даны разъяснительные ответы», — рассказала «Сильным новостям» Вера Колесникова.

Со своей стороны, мы приносим извинения читателям за неточную информацию и призываем всех, желающих сообщить свои новости, более ответственно подходить к этому процессу.

К сожалению, официальные лица охотно идут на контакт лишь тогда, когда могут сообщить общественности лишь что-то хорошее, и никогда не дают информацию и не комментируют ее, если дело касается проблем. Именно поэтому, в подобных ситуациях, когда не очень хорошие новости сообщают читатели, пусть редко, но неточности вполне возможны. Отметим однако, что более 90% тех новостей, которые имеют для города действительно большое значение и которые власти пытаются скрыть, становятся известными именно благодаря сообщениям и сигналам людей. И практически все они, в итоге, подтверждаются.