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Фотофакт: маршрутка Могилев-Гомель опрокинулась в кювет. Пострадали четыре пассажира

  • 13 июня 2018, 11:55
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Четыре пассажира маршрутки получили травмы в дорожной аварии в Могилевском районе. Об этом Радио Могилев сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло накануне вблизи д. Сидоровичи. Маршрутное такси Могилев-Гомель двигалось в сторону Гомеля. 53-летний водитель не справился с управлением. Маршрутка съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадали 4 пассажира: 56-летний житель Могилева; 20-летняя жительница Гомельской области; 31-летняя гомельчанка и 30-летний украинец. Все они с различными травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.



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Места: Гомель (22581), Могилев (522)

Метки: Авто (5379), Происшествия (12063)

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