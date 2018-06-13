Фотофакт: маршрутка Могилев-Гомель опрокинулась в кювет. Пострадали четыре пассажира

Четыре пассажира маршрутки получили травмы в дорожной аварии в Могилевском районе. Об этом Радио Могилев сообщили в пресс-службе ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло накануне вблизи д. Сидоровичи. Маршрутное такси Могилев-Гомель двигалось в сторону Гомеля. 53-летний водитель не справился с управлением. Маршрутка съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадали 4 пассажира: 56-летний житель Могилева; 20-летняя жительница Гомельской области; 31-летняя гомельчанка и 30-летний украинец. Все они с различными травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.



