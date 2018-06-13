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В Красном Маяке планируют строить многоэтажные дома

  • 13 июня 2018, 11:37
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Это стало известно из тендерного предложения, размещенного Управлением капитального строительства города Гомеля. В настоящий момент организация осуществляет прием заявок на участие в тендере на разработку градостроительной документации по двум объектам:

— «Детальный план района многоэтажной жилой застройки „Красный Маяк“ в г. Гомеле»;

— «Градостроительный проект специального планирования «Схема озеленённых территорий общего пользования Железнодорожного, Советского, Центрального районов города Гомель».

Разработка градостроительной документации по проектам должна начаться в июле 2018 года.

Отметим, что в 2014 году было анонсировано начало строительства таунхаус-поселка рядом с поселком Красный Маяк и деревней Романовичи.

Таунхаус — малоэтажный жилой дом, как правило, с изолированными входами и общей стеной. Чаще всего к каждому дому прилегает небольшая территория: передний дворик и небольшой палисадник с задней стороны дома.

Предполагалось, что поселок будет окружен зеленой зоной, лесным массивом и рекой.


Деловой Гомель
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