«Даже деньги дарят». Как велосипедист из Гомеля едет тысячи км по России, а его поддерживают

Свое 27-летие Сергей Ребко встретил в пути из Владивостока в Гомель. Это почти десять тысяч километров, которые парень день за днем преодолевает на велосипеде. Но настоящая цель дальше: белорус сам себе пообещал проехать 100 тысяч километров. По плану это займет пять лет.
«Когда ты так далеко, домой уже не тянет»
Сергей родился в Гомеле. Начал ездить на велосипеде каждый день, когда учился в университете. Потом, уже когда работал в интернет-магазине, время от времени выбирался в короткие экспедиции — в Россию, Украину.
В декабре 2017 года вместе с велосипедом Cannondale Synapse добрался до Москвы, сел на самолет до Таиланда и начал большое путешествие по Юго-Восточной Азии.
— Цель была перезимовать, — уточняет Сергей. — Я проехал Таиланд и Малайзию.
Таиланд хорошо подходит для велопутешествий. В кафе бесплатно предложат воду со льдом, фрукты стоят копейки. Вдоль трасс много станций для обслуживания мотоциклов. Отелей и хостелов хватает, но, если что, переночевать можно в храме или даже на полицейском участке.
— Я не про ночь в обезьяннике. Полицейские и накормят, и спальное место предоставят.
Еще одно из достоинств Таиланда — хорошие дороги. Особенно их начинаешь ценить в Малайзии, когда по два раза на дню пробиваешь шины: на дороге валяется много скрепок.
— В феврале я должен был вернуться в Беларусь — но, когда ты так далеко, домой уже не тянет. Сначала, правда, родственники пытались меня вернуть под разными предлогами. Говорили, что маме одной скучно. Что она на пенсии и нужно ей помогать. Но я же знаю маму! Конечно, я ее успокаивал, звонил каждый день поначалу: «Мам, все в порядке, не беспокойся обо мне». Помню, неделю в Куала-Лумпур я размышлял: двигаться дальше или нет?.. В итоге все-таки улетел в Индонезию. А оттуда в конце марта — во Владивосток, о котором много слышал из папиных рассказов. Было плюс тридцать градусов, стало плюс два.
Из Владивостока готов маршрут — десять тысяч километров до Гомеля. 8 апреля парень выехал по направлению к дому.
«Ну, думаю, все, конец моим русским приключениям»
Мы созвонились на 55-й день путешествия Сергея по России. У него тогда была вынужденная остановка в Омске: прокол на трассе. «Еще в Индонезии поставили», — уточняет парень. Пока пытался заклеить и накачать колесо, тормознул водитель легковушки. Вызвался подбросить до мастерской в ближайшем городе.
— По моему плану я должен ехать только на велосипеде, без автостопа. Но что делать, раз такая ситуация? — разводит руками Сергей.
И вот, пока в мастерской ставят новую камеру — конечно, бесплатно — Сергей вспоминает самую неприятную историю, которая приключилась с ним за время путешествия по России. Дело было в Амурской области:
— Пошел покупать продукты в магазин. Хожу, осматриваюсь. Тут меня возле винно-водочного отдела останавливает пьяный парень и говорит: я должен купить коньяк за 11 тысяч российских рублей, или он побьет меня, как только выйдем на улицу. Схватил за капюшон и толкнул к кассе: мол, плати и на выход. Охранники в магазине, видимо, были его знакомые. Продавщицам вообще все равно. Главное — пробить продукты, и на выход. Я начинаю набирать в полицию, но с мобильного не набирается. Я уже вот-вот за дверь выхожу, заколотилось сердце, ну, думаю, все, конец моим русским приключениям, точно отберет все деньги, телефон и все остальное. Он меня подстегнул на драку, потому что не выпускал мой капюшон, а душил им же. И за меня заступились ребята какие-то, они ему в лицо со всей силы врезали, так что у него бутылка выпала. Я уже был свободен, забрал велосипед и гнал оттуда.
Неприятный случай был один, а помощи по дороге — много.
— Сегодня, видите, дважды поддержали. Иногда даже деньги дарят: я, например, как-то хотел повесить гамак на территории кафе, а его владелец, Малик из Азербайджана, меня стал расспрашивать. Накормил и еще 80 долларов с собой дал: «Тебе деньги нужнее!» Моя поездка еще и для того, чтобы туризм в России немножко поднять, чтобы люди не боялись. Все мне говорили: тебя бандиты убьют, медведи съедят — но на деле мне только помогают.
«После Гомеля сразу уеду в Лиссабон»
Каждый день по восемь часов Сергей в дороге. Свои 130 км едет в тишине — так лучше думать.
Еще восемь часов в сутках, которые полагается отводить на сон, Сергей проводит в гостиницах (часто дают скидку), в гостях (зовут переночевать велосипедисты) или в палатке. Перед сном — ужин: овсяная каша с маслом, иногда бисквитный рулет или сосиска. Много чая.
На каждый день путешествия — один пост «ВКонтакте». Часто с благодарностями тем, кто помог, приютил или накормил. За перемещениями Сергея следит уже 4,5 тысячи человек: желают удачи, дают советы. В личных сообщениях, правда, чаще всего спрашивают: откуда деньги? Сергей объясняет, что он программист. И еще от шести до восьми часов в день тратит на удаленную работу. Среди пятнадцати килограммов багажа (и палатка, и коврик, и спальник, и куртка, а еще штаны, шорты да пара маек) — нетбук.
— Я останавливаюсь возле кафе, гостиниц, заправок — в общем, там, где есть розетка. Спрашиваю: можно поставить у вас на территории палатку? Не все идут навстречу, но я стараюсь уговорить. И сижу, работаю. Иногда до темноты. Без работы у меня мало эффективности, зато с ней времени хватает на все.
Сергей готов рассказать, во сколько уже обошлось бюджетное путешествие по Азии и России с перелетами и ночевками в палатке:
— Около двух тысяч долларов. Страшно считать! — пугается Сергей. — Но сейчас, по сути, платить мне приходится только за еду в магазинах.
Сергей не скрывает: кроме того, что путешествие из Владивостока было его мечтой, это еще и способ увеличить количество подписчиков. Зачем?
— Чтобы следили. Я ведь в Гомель приеду в июле, а после сразу в Лиссабон, — объясняет парень. — Из Владивостока в Лиссабон — это известный международный маршрут, который проезжают в основном мотоциклисты. Я его сразу планировал, но все-таки выбрал остановку в Гомеле, потому что боялся так далеко загадывать. Казалось, что столько не выдержу. Но теперь думаю, что справлюсь.
За время своих путешествий гомельчанин проехал уже 45,6 тысячи километров.
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