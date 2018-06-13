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«Мэр будет ехать, сказали выстричь все!» В Гомеле газонокосильщик триммером косит песок и окурки — видеофакт

  • 13 июня 2018, 10:25
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Сегодня в 8 часов утра не спешащие на работу жители Новобелицы были потревожены шумом работы триммериста. Однако, увидев, чем занимается рабочий, многие были ошеломлены.

С усердием, достойным куда лучшего применение, мужчины выкашивал... совершенно пустую почву. «Косит песок и окурки», — так описали увиденное жители улицы Ильича в районе остановки «Завод химизделий».

На логичный вопрос «Ты что, обалдел?» триммерист не менее логично и совершенно невозмутимо ответил: «Говорят, мэр тут будет ехать, сказали выкосить все». И вернулся к своему занятию.

В девять утра жители сообщили, что для лучшего результата выкос несуществующей травы был повторен. «Пошел на второй круг», — сообщили местные жители.


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