В Гомельском районе пьяный водитель «Пежо» врезался в дерево. Пострадал пьяный пассажир

12 июня примерно в 12.00 36-летний водитель «Пежо 405» в состоянии алкогольного опьянения ехал по дороге «подъезд к деревне Телеши от автодороги М-5», не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 35-летний пассажир автомобиля, который также был в состоянии алкогольного опьянения, получил телесные повреждения и был доставлен в нейрохирургическое отделение ГОКБ, сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева.



















