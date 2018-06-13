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В Гомельском районе пьяный водитель «Пежо» врезался в дерево. Пострадал пьяный пассажир

  • 13 июня 2018, 10:25
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12 июня примерно в 12.00 36-летний водитель «Пежо 405» в состоянии алкогольного опьянения ехал по дороге «подъезд к деревне Телеши от автодороги М-5», не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 35-летний пассажир автомобиля, который также был в состоянии алкогольного опьянения, получил телесные повреждения и был доставлен в нейрохирургическое отделение ГОКБ, сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева.







Анастасия Макеева, Гомельская правда
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Метки: Авто (5379), Происшествия (12063)

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