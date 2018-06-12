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И снова хорошие новости! Светлана Алексиевич помогла многодетной семье, которую хотели поставить на учет из-за больной собаки

  • 12 июня 2018, 18:47
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У семьи, которую грозились поставить на учет в СОП из-за обрисованных обоев и больной собаки, опять хорошие новости — Светлана Алексиевич помогла деньгами многодетной матери.

Нобелевская лауреатка была поражена историей, когда директор школы № 3 угрожала матери и даже настоятельно рекомендовала усыпить больную собаку.

— Я отправляю на поддержку семьи Антонины Шайнюк 2 тысячи рублей, — сообщила писательница «Радыё Свабодзе».

Напомним, об инциденте впервые рассказал блогер Артем Шапаров, создав видеосюжет. История Антонины Шайнюк получила огромный резонанс после публикации на сайте «Сильные Новости». К слову, с собакой на данный момент все в порядке: неравнодушные гомельчане не остались в стороне и помогли финансово с операцией. Сейчас операция по удалению раковых опухолей позади, а собака восстанавливается в родных стенах.

Однако помощь оказывали не только домашнему любимцу. Совершенно незнакомые люди поддерживали и морально, и финансово: всего за пару недель помогли переклеить практически все обои в квартире, которые также стали камнем преткновения со школьной администрацией.


gomel.today
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Люди в материале: Светлана Алексиевич (49), Антонина Шайнюк (5)

Места: Гомель (22576)

Метки: Общество (30341), Главное (5991)

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