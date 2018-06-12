И снова хорошие новости! Светлана Алексиевич помогла многодетной семье, которую хотели поставить на учет из-за больной собаки
- 12 июня 2018, 18:47
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Люди в материале: Светлана Алексиевич (49), Антонина Шайнюк (5)
Места: Гомель (22576)
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