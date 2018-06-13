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Новый строймаркет в Гомеле. Всё для ремонта и благоустройства!

  • 13 июня 2018, 09:00
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8 июня в торжественной обстановке открылся новый магазин «Строительные материалы на Красноармейской».

На торжественном открытии присутствовал заместитель председателя Гомельского Горисполкома Андреев С.Е., курирующий вопросы экономики города Гомеля.



Открытие магазина позволит реализовывать, в том числе, и продукцию собственного производства, востребованную жителями Гомеля и региона. К ней относится продукция щебеночного, камнеобрабатывающего, железобетонного, бетонного, асфальтобетонного, эмульсионного и деревообрабатывающего производства. 


С самого открытия магазина появились покупатели и работа магазина закипела. В магазине есть практически все товары строительного назначения, садовая мебель и мебель в стиле «ЛОФТ», электоринструменты, секция для сада и огорода, сопутствующие товары, в том числе и эксклюзивные — более 5 000 наименований. Одновременно изучается спрос покупателей на товары.

На виртуальном сайте интернет-магазина snk.by работает электронная торговля всеми имеющимися товарами в расширенном ассортименте.











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