Новый строймаркет в Гомеле. Всё для ремонта и благоустройства!

8 июня в торжественной обстановке открылся новый магазин «Строительные материалы на Красноармейской».

На торжественном открытии присутствовал заместитель председателя Гомельского Горисполкома Андреев С.Е., курирующий вопросы экономики города Гомеля.









Открытие магазина позволит реализовывать, в том числе, и продукцию собственного производства, востребованную жителями Гомеля и региона. К ней относится продукция щебеночного, камнеобрабатывающего, железобетонного, бетонного, асфальтобетонного, эмульсионного и деревообрабатывающего производства.





С самого открытия магазина появились покупатели и работа магазина закипела. В магазине есть практически все товары строительного назначения, садовая мебель и мебель в стиле «ЛОФТ», электоринструменты, секция для сада и огорода, сопутствующие товары, в том числе и эксклюзивные — более 5 000 наименований. Одновременно изучается спрос покупателей на товары.

На виртуальном сайте интернет-магазина snk.by работает электронная торговля всеми имеющимися товарами в расширенном ассортименте.





































