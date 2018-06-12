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Фотофакт: на Ефремова возле «Галактики» столкнулись легковушка и инкассаторская машина

  • 12 июня 2018, 17:42
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Сегодня около пяти вечера на улице Ефремова, недалеко от перекрестка с Фадеева, столкнулись легковой автомобиль «БМВ»  и машина инкассаторов марки «Фольксваген».

Фотографии происшествия появились в сообществе «ВКонтакте» «Это Гомель, детка!». В столкновении инкассаторский автомобиль почти не пострадал, а вот передняя часть легкового автомобиля потребует серьезного ремонта. У легковушки помяты крылья, капот, разбиты фары.




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Места: Гомель (22575)

Метки: Авто (5377), Происшествия (12058)

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