Фотофакт: на Ефремова возле «Галактики» столкнулись легковушка и инкассаторская машина

Сегодня около пяти вечера на улице Ефремова, недалеко от перекрестка с Фадеева, столкнулись легковой автомобиль «БМВ» и машина инкассаторов марки «Фольксваген».

Фотографии происшествия появились в сообществе «ВКонтакте» «Это Гомель, детка!». В столкновении инкассаторский автомобиль почти не пострадал, а вот передняя часть легкового автомобиля потребует серьезного ремонта. У легковушки помяты крылья, капот, разбиты фары.







