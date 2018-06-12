«Болела только ветрянкой и ОРВИ». В Гомеле озвучили причину внезапной смерти 10-летней школьницы

В Следственном комитете озвучили причину, из-за которой в марте этого года внезапно умерла 10-летняя Ксюша Мохорева.

«По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила от острой сердечной недостаточности. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Каких-либо нарушений в действиях медперсонала не выявлено», — сообщили TUT.BY в Следственном комитете.

Мама девочки Нина Кугаева до сих пор не может поверить в случившееся: незадолго до смерти она обследовала дочь, делали и УЗИ сердца — все было в норме.

— Это был абсолютно здоровый ребенок. За 10 лет только ветрянкой переболела да пару раз — ОРВИ. Как мне объяснили уже после смерти Ксюши врачи, в этом возрасте у детей тело растет быстрее, чем органы — и это могло каким-то образом повлиять. И когда Ксюша в тот вечер говорила, что у нее болит живот, у нее могло болеть сердце, — говорит мама Ксении.

У женщины нет претензий к действиям медицинских работников, которые 2,5 часа боролись за жизнь ее дочери в больнице. Единственное, что не дает ей покоя: возможно, ребенка удалось бы спасти, если бы за Ксюшей приехал реанимобиль, а не обычная карета скорой помощи.

— Мы, когда вызывали скорую, говорили диспетчеру, что у ребенка синеют губы — есть аудиозаписи, — но к нам приехала обычная бригада. Ксюша теряла сознание, и единственное, чем ее там пытались привести в чувство, был нашатырь. Пульс у нее был до 40 ударов, но ни искусственного дыхания, ни прямого массажа сердца не делали. Сейчас думаю, что тогда уходили бесценные минуты, — вспоминает Нина.

Напомним, ночью 13 марта в 3-й Гомельской городской больнице умерла 10-летняя Ксения Мохорева. Всего за несколько часов до своей смерти девочка резвилась с младшим братом, делала уроки на завтра, болтала со школьной подругой по телефону. А потом ей вдруг стало плохо — малышка жаловалась на боли в животе, а потом стала терять сознание. Скорая доставила девочку в больницу, но спасти ее не удалось.