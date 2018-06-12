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Гомельские таможенники изъяли часы XVIII века

  • 12 июня 2018, 15:09
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Гомельские таможенники в пункте пропуска «Новая Гута» пресекли незаконное перемещение через таможенную границу старинных настольных часов, изготовленных в XVIII веке в Англии. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БелТА.

Культурную ценность перевозил 67-летний гражданин Украины, который ехал на автобусе Киев-Речица. Корпус настольных часов украшен литыми вставками и фигурами из металла, с текстом на циферблате ЕardleyNortonLondon № 143. Предмет изъяли и направили на экспертизу в Таможенную лабораторию.


Эксперт подтвердил, что часы изготовлены в 1770-1790 годах в Англии и относятся к категории культурных ценностей. По предварительной оценке, стоимость такого изделия составляет около Br6 тыс., соответственно, раритет подлежит письменному декларированию.

Гомельской таможней начат административный процесс в отношении гражданина Украины. Материалы дела будут направлены в суд Центрального района Гомеля для принятия решения о привлечении его к ответственности и об обращении в собственность государства предмета административного правонарушения.


БелТА
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Места: Гомель (22575)

Метки: Общество (30340)

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