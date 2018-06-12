Западный шик и восточное очарование: белорусский взгляд на китайский Шанхай

Преподаватель русской филологии ГГУ имени Ф. Скорины Светлана Бойкова уже три месяца живет в Китае. Стажировку в Гомельском институте (филиале Гомельского госуниверситета при Шанхайском профессиональном институте индустрии, коммерции и иностранных языков) она совмещает с преподаванием русского языка китайским студентам. О весне, проведенной в Поднебесной, Светлана рассказала читателям.

Страна теплых отношений

Гостеприимно и тепло, несмотря на холодный ветреный март, встретила меня Поднебесная. Удивительная страна, где люди улыбаются даже по утрам, где взрослые с удовольствием пускают мыльные пузыри и радуются парящим воздушным змеям, а старички во дворах играют в «Маджонг», где отовсюду слышатся мелодичные песни и громкий заливистый смех молодежи. Здесь, в толпе шумных оживленных улиц, можно встретить людей в пижамах, парней и девушек с волосами всех цветов радуги, рикшей на трехколесных мопедах. В воздухе витают ароматы восточных специй, а экзотическая еда нередко готовится прямо на тротуарах. Непонятный, противоречивый, но такой манящий Китай.

Условия для гостей

Общежития для китайских студентов удивительны даже для нас, жителей постсоветского пространства. Раздельно женские и мужские корпуса, маленькие комнатки без удобств, рассчитанные на шесть — восемь человек, двухэтажные кровати, полное отсутствие личного пространства, строгие правила: электричество отключается в 22 — 23 часа.

Однако все это не касается интернациональной молодежи и преподавателей из-за рубежа. Я живу в общежитии для иностранных гостей, напоминающем отель. В моем распоряжении две комнаты: спальня-рабочая зона и гостиная-столовая с удобной мебелью. Есть и кухонный уголок, где можно разогреть (но не приготовить) ужин и закипятить воду, а также отдельный санузел с душевой кабиной. Все условия для комфортной жизни, кроме одного недостатка — отсутствия отопления. В начале весны погода в Шанхае холодная, переменчивая, с сильными ветрами и повышенной влажностью. Греться приходилось с помощью кондиционера, но он плохо справлялся со своей задачей, я постоянно мерзла в помещении.

Общежитие расположено через дорогу от учебного корпуса, всего в пяти минутах ходьбы. В студенческом городке есть все — от магазина до салона красоты, нет острой необходимости выезжать за его пределы. Тем более что добраться из пригорода до центра Шанхая не так просто, на это уходит два с половиной часа езды.

Русский на русском

Я единственная из преподавателей, кто преподает русский язык по-русски, ведь в основном с ребятами работают китайские учителя. Конечно, для объяснения я делаю перевод некоторых моментов на китайский, но в течение занятия звучит русская речь. Студенты пополняют свой лексический запас, а я узнаю от них новые китайские слова.

Мне поручено вести базовый аудиовизуальный курс, состоящий из 68 часов для каждой из трех учебных групп, рассчитанный на 17 недель. После двух с половиной лет обучения в Шанхайском институте индустрии, коммерции и иностранных языков студенты, желающие построить карьеру в сфере русской филологии, отправятся на учебу в ГГУ имени Ф. Скорины. Однако таковых будет немного — основная масса молодежи выбирает иные специальности, а русский язык изучает в качестве дополнительного курса.

Утомила учеба? Нужно поспать!

Китайские студенты очень прилежные, они не пропускают учебу, старательно выполняют домашние задания. Готовиться к урокам не так просто, ведь в общежитиях нет условий для занятий. Поэтому молодежь до вечера просиживает за учебниками в библиотеках, учебных аудиториях и многочисленных кафе. У китайцев приветствуется ранний подъем: до начала лекций можно повторить пройденный материал и прогуляться по скверу с книгой. До обеда у нас строго две пары, после чего перерыв на трапезу и дневной сон. Спать в послеобеденное время — норма не только для студентов, но и для работающих людей.

Гастрономический шок

Каких только странных яств я здесь не увидела! Мороженое из дуриана (дуриан — экзотический фрукт с неприятным запахом), конфеты со вкусом говядины, «столетние» яйца сунхуа, запеченные шелко¬пряды, шашлык из скорпионов и зародышей цыплят, чипсы с ароматом зеленого чая. Не думала, что суп из кафе можно забрать с собой не в контейнере, а в обыкновенном полиэтиленовом пакете, что практически вся китайская еда, даже колбаса, имеет сладковатый привкус, что натуральных молочных продуктов здесь не сыскать, зато повсеместно продается соевое, миндальное и кокосовое молоко. И никогда в своей жизни я не ела столько риса, здесь он вместо хлеба!





Из еды, которая впечатлила, — китайский самовар «хого». Это блюдо, которое ты готовишь сам: в центре стола располагается чан с кипящим бульоном, куда добавляются ингредиенты по вкусу (мясо, грибы, овощи, зелень, лапша и т. д.). И пока над котлом клубится ароматный пар, не спеша потягиваешь вкуснейший насыщенный бульон. Но такие изыски солидно бьют по кошельку, поход в ресторан обходится в 100 — 300 юаней (20 — 50 долларов). Чаще всего я обедаю в столовой, там же покупаю еду и для ужина — порция стоит 25 — 30 юаней (4 — 5 долларов).

Красота, но не чистота

Регулярно заказываю чистую питьевую воду. Употреблять воду из-под крана вредно для здоровья, ведь экология в Китае одна из худших в мире. Когда в Гомель приезжают ребята из КНР и впечатляются чистотой нашего воздуха, не до конца понимаешь глобальность проблемы. Бывает, люди не выходят на улицу без защитных масок — смог, напоминающий туман, содержит множество токсичных веществ. Степень загрязнения воздуха определяет специальное мобильное приложение, им здесь пользуются повсеместно. Кстати, в Китае можно купить чистый воздух в баллончиках.

Университетский городок, где я проживаю, расположен вдали от центра Шанхая, но налет черной гари на полу и мебели в моей комнате появляется ежедневно.

В Китае нет той чистоты, к которой я привыкла в своем родном городе: люди не всегда доносят мусор до урны, сорят на улице, в транспорте, в помещениях. Поражает, что в конце недели учебная аудитория полна мусора: разбросаны контейнеры, салфетки, пластиковые стаканчики, пол заляпан грязью. При этом природа Поднебесной удивительной, просто непередаваемой красоты!

Загадочный Шанхай

Шанхай — самый развитый мегаполис в Китае — поражает своим величием, роскошью и контрастами. В этом городе переплетаются западный шик и восточное очарование, богатство и бедность. С одной стороны, Шанхай — это дорогие рестораны, сверкающие на солнце небоскребы, ультрасовременные торговые центры и казино, роскошные отели и люксовые автомобили, а с другой — старинная архитектура, напоминающая о древности и мудрости этой жемчужины Востока, обветшалые деревянные домишки Старого города, дешевые мопеды и велорикши, перегруженные бросовым товаром, веревки с мокрым бельем, протянутые на улицах, вяленая рыба, разложенная для просушки прямо на тротуарах.

В Шанхае я каждый раз открываю для себя что-то новое, он манит своей притягательной атмосферой, сюда хочется возвращаться снова и снова.

Приветливые, шумные, удивительные...

Доброжелательные и приветливые, китайцы всегда рады вас видеть. С коллегами у меня сложились дружеские отношения, вместе ходим обедать в столовую, иногда отправляемся на экскурсии. Однако жители Поднебесной довольно закрытые люди, и отношения редко выходят за рамки рабочих. Например, увидеть коллег у себя в гостях мне так и не удалось.

Китайцы — шумная нация, они громко разговаривают по телефону, заливисто смеются в компаниях, безмерно гудят автомобильными клаксонами на дорогах.





В мелочах ощущается забота о простом человеке: бесплатные туалеты на улицах, повсеместно бойлеры с кипятком, фонтанчики с питьевой водой. Забавно наблюдать за дворниками, которые носят с собой маленькие скамеечки: поработал — отдохнул.

Хотела бы я жить в Поднебесной? Пожалуй, загадочный Восток не подходит моему менталитету. Однако могу сказать без сомнения: весна, проведенная в Китае, — самый необычный, яркий и запоминающийся отрезок моей жизни.

Фото из личного архива Светланы Бойковой