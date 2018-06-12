В Гомеле разыскивают мужчину в фуражке, который украл рюкзак на летней террасе бара

Вечером 30 мая на летней террасе бара «Пятый угол» пропал рюкзак.

Инцидент произошел примерно с 20.10 до 23.00. В число подозреваемых попал мужчина в фуражке, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.





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