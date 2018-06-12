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В Гомеле разыскивают мужчину в фуражке, который украл рюкзак на летней террасе бара

  • 12 июня 2018, 12:22
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Вечером 30 мая на летней террасе бара «Пятый угол» пропал рюкзак.

Инцидент произошел примерно с 20.10 до 23.00. В число подозреваемых попал мужчина в фуражке, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.


Если вам знаком человек с фото, просьба сообщить по телефонам +375 (232) 75-14-88 или 102.


gomel.today
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Места: Гомель (22575)

Метки: Общество (30340)

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