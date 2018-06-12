Снова маразматичный СОП. Гомельчанке, у которой все в семье хорошо, пригрозили учетом за то, что не работает с... 18 мая — фото документа

В письме, которое получила от заведующего детсадом № 160 Советского района гомельчанка Наталья, написано буквально следующее: все у вас прекрасно, но, поскольку мать не трудоустроена с 18 мая 2018 года, ребенок находится в... экстремальной жизненной ситуации.

Женщина поделилась с «Сильными новостями» фотографией документа. Хотя качество оставляет желать лучшего, разобрать, что там написано, не составляет труда.





Чиновники сообщают гомельчанке, что, «при проведении социального РАССЛЕДОВАНИЯ», ими был выявлен критерий социально-опасного положения, в котором якобы находится ребенок: мать не трудоустроена с 18 мая 2018 года. Поскольку письмо датировано 5 июня, фактически, государство собралось взять на контроль мать, которая не работала на тот момент всего чуть более двух недель.

«Несовершеннолетняя находится в неблагоприятных условиях, экстремальной жизненной ситуации», — строго замечают чиновники.

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что, в принципе, во всем, что касается воспитания ребенка, дела у Натальи обстоят едва ли не идеально, и это также зафиксировано в письме.

«Однако по факту посещения нами Вашей семьи установлено: жилищно-бытовые условия проживания семьи удовлетворительные, санитарно-гигиенические нормы соблюдены, у несовершеннолетней имеется отдельная комната, отдельное спальное место для сна, игр и занятий. В наличии игры и игрушки в достаточном количестве и соответствуют возрастным нормам. Имеется минимальный запас продуктов питания, одежда и обувь по сезону и в достаточном количестве. Со слов воспитателя группы, оплату за питание в дошкольном учреждении Вы производите своевременно, Александра посещает детский сад всегда в опрятном виде. Поэтому сообщаем Вам, что Ваша семья на данный момент находится в нашем дошкольном учреждении на контроле и требует повышенного педагогического внимания», — очень «логично» подытоживает результаты «социального расследования» заведующий детсадом, куда ходит дочь Натальи Саша.





Напомним, ранее «Сильные новости» уже писали о вопиющих случаях, когда директриса СШ № 3 пригрозила семье постановкой на учет в СОП за то, что там ухаживали за больной собакой, а также об истории гомельчанки, которая столкнулась с аналогичной проблемой потому, что суд постановил после развода ей жить в одной квартире с бывшим супругом, что вызвало очередной конфликт.

Однако, несмотря на большой резонанс этих случаев, судя по всему, тенденция необоснованных претензий в адрес родителей детей со стороны органов контроля лишь набирает обороты.

Насколько известно редакции, Наталья не собирается сидеть сложа руки и наблюдать, как из нее лепят «неблагополучную». Так что, подробности и продолжение этой истории мы еще услышим.