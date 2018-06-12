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Гомельчане массово недовольны состоянием местных дорог — много фото

  • 12 июня 2018, 11:35
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Участились обращения гомельчан в редакцию «Сильных новостей» по поводу состояния дорог в городе.

«Улица Жукова и раньше не особо радовала, но после зимы стала совсем «чудесной», — пишет нам наша читательница. Если посмотреть на фото, повод расстраиваться очевиден. По словам гомельчанки, это только самые крупные ямы. «Движение по Жукова плотное. Да и вообще хочется видеть, что дорожный налог идёт не только на центральные улицы», — резюмирует автор фотографий.

Про ужасное состояние въезда во двор на пересечении Амурской и переулка Бакунина сообщает еще один наш читатель. Помимо фото, он снял еще и наглядное видео.

Существуют проблемы с дорогами и в центре Гомеля. Ниже фото улиц Чехова и Университетской (в районе фабрики «Спартак»). По словам нашего читателя, в силу ограниченности бюджета обещают починить дорожное полотно только в третьем квартале 2018 года. «За что мы платим», задается вопросом обеспокоенный гомельчанин.


На Сельмашевском мосту есть опасность и для пешеходов с велосипедистами. Сквозь многочисленные ямы можно видеть землю внизу. Как пишет наш подписчик, на фото только малая часть всех повреждений.


Про подобные проблемы мы писали и ранее. Не секрет, что они есть. Но участившиеся сообщения о них заставляют задуматься. Вопрос, куда идут деньги с дорожного налога, звучит все чаще.


gomel.today
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