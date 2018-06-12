На проспекте Речицком BMW, двигаясь задним ходом, врезался в фургон — фото

В понедельник примерно в 10.30 на проспекте Речицком произошла авария: столкнулись BMW X5 и фургон.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что 44-летний водитель BMW ехал задним ходом по прилегающей территории к проезжей части. В это время около дома № 4 двигался «ГАЗ-2705», в который и врезалась иномарка.

В результате аварии пострадала женщина-пассажир фургона, она госпитализирована.







