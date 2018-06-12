Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

На проспекте Речицком BMW, двигаясь задним ходом, врезался в фургон — фото

  • 12 июня 2018, 11:34
  • 1283
  • 1
Фото: Гомельская правда

В понедельник примерно в 10.30 на проспекте Речицком произошла авария: столкнулись BMW X5 и фургон.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что 44-летний водитель BMW ехал задним ходом по прилегающей территории к проезжей части. В это время около дома № 4 двигался «ГАЗ-2705», в который и врезалась иномарка.

В результате аварии пострадала женщина-пассажир фургона, она госпитализирована. 




gomel.today
Ирвинг группа 09/06 - 15/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22575)

Метки: Авто (5377), Происшествия (12058)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 12/06 - 13/06:

Самое читаемое