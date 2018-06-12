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Автолюбители в приоритете? На перекрестке Жукова и Хмельницкого установили «стрелку» прямо поверх пешеходного светофора — фото

  • 12 июня 2018, 11:12
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Интересный дорожный курьез обнаружил читатель «Сильных Новостей» на перекрестке улиц Жукова и Богдана Хмельницкого.


«Стрелку» для поворота налево на светофоре установили так, что она перекрыла светофор для пешеходов. Чем вызван такой своеобразный подход к установке — неизвестно.


gomel.today
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