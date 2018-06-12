«Простите, молитесь». Подробности о суициде матери двоих детей, которая год не могла найти работу

10 июня покончила с собой 43-летняя жительница Гомеля Елена. У нее остались муж, дети — Саша, который окончил третий класс, и Анастасия — на днях получила аттестат за девятый. Соседи говорят, что женщина пошла на такой шаг, так как не могла найти работу.

Живет семья, в которой произошла трагедия, в типичной «хрущевке» в спальном районе.

«Ужас. Что она натворила ... На кого бы подумал — только не на них! Такая приличная семья, такая дружная! Везде вместе — на озеро, на дачу, в деревню. Никогда не то, чтобы алкоголь не употребляли, или скандал какой был — даже голос никто из них никогда не повышал!», — сказал Свободе сосед Николай (имя изменено по его просьбе).

Как он говорит, на каждые выходные вся семья ездила в деревню. В минувшую субботу, на удивление, Елена не поехала. На дачу отправились муж с детьми и родственники.

«По-видимому, она давно готовилась. Поэтому как-то воспользовалась хитростью и осталась дома. В воскресенье к ней хотела зайти родственница, а она говорит: "Так как ты зайдешь, мы с Сергеем на даче ..." А сама была дома. Последний год она не могла найти работу. Но держалась — всегда здоровалась, улыбалась, хотя видно было, что что-то с ней не так. Идет, улыбнется, и якобы такая бодрая», — говорит сосед.

В воскресенье вечером Сергей с детьми вернулись с дачи.

"Саша, меньший их, выскочил из автомобиля с огромным букетом васильков, говорит:"Вот маме васильков нарвал!". Анастасия, старшая, пошла первая в подъезд. Сергей остался у машины — показывал, какую рыбу поймал. Мы еще говорим, что не зря ночь на берегу сидел, пожарить на всю семью хватит. И тут — страшный крик. Анастасия кричала...", — едва подбирает слова Николай.

Потом приехала скорая помощь, милиция. Говорят, что нашли предсмертную записку.

«Там была, говорят, целая петиция. Она все объясняла... Писала, что ей стыдно, что она не работает, не может обеспечить детей. Последние слова были: "Простите, молитесь"», — передал сосед.

Перед самоубийством женщина, по словам соседа, удалила страницы в социальных сетях. Но одна страница осталась. Среди интересов — только две «группы» и «интересные страницы», обе — «Работа в Гомеле».

Другая соседка добавляет, что Елена сняла крестик и перстень «перед этим», так как «знала, что это грех». Пенсионерка говорит, что женщина ходила в церковь по праздникам.

«Наделала так наделала. Из-за работы налагать на себя руки?! А у кого сейчас есть та работа?» — говорит пенсионерка.

Она вспоминает, что два года назад в соседнем доме тоже ушла из жизни молодая женщина. У нее был ребенок-инвалид, проблемы с трудоустройством, безденежье.

Сосед Николай снова возвращается к теме безработицы, говорит, что сам с декабря не может никуда устроиться: «Живу на одной картошке с маслом».

С причинами и обстоятельствами трагедии разбираются правоохранительные органы.