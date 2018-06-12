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Фотофакт: в Чёнках родители стоят в громадной очереди, чтобы записать детей в первый класс

  • 12 июня 2018, 10:38
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Читатель «Сильных Новостей» поделился с редакцией снимками, на которых запечатлена очередь из родителей, пожелавших отдать своих детей в первый класс в местную школу.


По словам читателя, в школе формируется только один первый класс, а детей, родители которых хотели бы отдать их в школу, около восьмидесяти.


gomel.today
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Места: Ченки (36), Гомель (22575)

Метки: Образование (485)

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