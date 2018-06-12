Фотофакт: в Чёнках родители стоят в громадной очереди, чтобы записать детей в первый класс

Читатель «Сильных Новостей» поделился с редакцией снимками, на которых запечатлена очередь из родителей, пожелавших отдать своих детей в первый класс в местную школу.





По словам читателя, в школе формируется только один первый класс, а детей, родители которых хотели бы отдать их в школу, около восьмидесяти.