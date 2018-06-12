Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

Беллегпром завалит Гомель стоковой одеждой по сниженным ценам

  • 12 июня 2018, 09:58
  • 5372
  • 3


Жителям областного центра предложат коллекции прошлых сезонов, по каким-то причинам оставшиеся на складах.

Ярмарка-распродажа товаров легкой промышленности и стоковой продукции отечественных производителей состоится в ближайшие выходные, 16 и 17 июня, на площади Восстания в Гомеле, передает корреспондент Sputnik.

Организатор ярмарки — Белорусский союз предпринимателей — обещает удивить гомельчан широким ассортиментом трикотажных, швейных, чулочно-носочных изделий, галантерейных товаров и головных уборов. Фирменные палатки выставят крупные производители «8 Марта», «Свiтанак», «Купалiнка», «Галантея», «Маттиоли», «Налина», частные предприятия «Вералли», «Шикпа» и другие. Величина скидок составит от 15 до 50%.

«Английское слово "сток" буквально означает запасы, остатки. То есть предприятия легпрома обещают выставить по доступной цене фабричную одежду, произведенную для коллекций прошлых сезонов и по каким-то причинам оставшуюся на складах. Проще говоря, качество обещают брендовое, вещи новые, а цены сниженные», — объяснили Sputnik нюансы грядущей распродажи в Гомельском горисполкоме.

Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.


Спутник
Ирвинг группа 09/06 - 15/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22575)

Метки: Афиша (1914)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 12/06 - 13/06:

Самое читаемое