Беллегпром завалит Гомель стоковой одеждой по сниженным ценам

Жителям областного центра предложат коллекции прошлых сезонов, по каким-то причинам оставшиеся на складах.

Ярмарка-распродажа товаров легкой промышленности и стоковой продукции отечественных производителей состоится в ближайшие выходные, 16 и 17 июня, на площади Восстания в Гомеле, передает корреспондент Sputnik.

Организатор ярмарки — Белорусский союз предпринимателей — обещает удивить гомельчан широким ассортиментом трикотажных, швейных, чулочно-носочных изделий, галантерейных товаров и головных уборов. Фирменные палатки выставят крупные производители «8 Марта», «Свiтанак», «Купалiнка», «Галантея», «Маттиоли», «Налина», частные предприятия «Вералли», «Шикпа» и другие. Величина скидок составит от 15 до 50%.

«Английское слово "сток" буквально означает запасы, остатки. То есть предприятия легпрома обещают выставить по доступной цене фабричную одежду, произведенную для коллекций прошлых сезонов и по каким-то причинам оставшуюся на складах. Проще говоря, качество обещают брендовое, вещи новые, а цены сниженные», — объяснили Sputnik нюансы грядущей распродажи в Гомельском горисполкоме.

Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.