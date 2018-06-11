«Если ты можешь убить человека и глазом не моргнуть — тебя возьмут». Откровенная история гомельчанина, бросившего карьеру полицейского в Америке

Саша. Хулиган и двоечник. В Гомеле учителя вторили ему: «Не будет из тебя толку!» В 15 лет вместе с отцом мальчик уехал в США, в 22 года бросил мечту стать «копом», а в 28 заработал почти полмиллиона долларов. «Сильные новости» поговорили с гомельчанином о буднях американских полицейских, низкооплачиваемой работе уборщиком и о желании вернуться на родину.

— Саш, расскажи, как тебе жилось в Гомеле?

— Честно говоря, я с улыбкой вспоминаю то время. Я учился в обычной средней школе и был хулиганом. Я не любил учиться и приносил домой плохие оценки и неуды. Возможно, на мое поведение повлиял развод родителей, я тогда жил только с мамой. Учителя как один говорили, что из меня ничего толкового не выйдет.

— Интересно... В штаты обычно уезжают самые лучшие и перспективные молодые люди. Как так получилось, что ты попал в Америку?

— Мой отец давно хотел уехать из страны. Сначала выбор пал на Германию, но с ней, как говорится, не сложилось. Потом совершенно случайно отцу предложили заполнить грин-карту на всю семью в США, и мы выиграли! Как будто в лотерею повезло. Так я уехал вместе с отцом и его семьей, а мама осталась в Гомеле.





— Легко ли было прощаться со старой жизнью?

— Это был 2005 год, мне было 15 лет. Хоть я и был хулиган, но вот друзей у меня было много. Честно сказать, я их не предупреждал, просто в один момент заявил: «Ребята, я улетаю в Америку. Пока!» Они были в шоке! Кстати, до сих пор многие на меня зуб точат из-за этого. А тогда мы собрали кастрюли, сковородки и все наши вещи и уехали покорять другой континент. Мне было интересно, что там... в другой стране за океаном.

— А кастрюли-то зачем брали?

— Не знаю, может, хотели часть родины увезти (смеется). Кстати, упаковывали мы тогда всю эту домашнюю утварь в клетчатые китайские сумки. Помню, как выходили из самолета и ждали свои «баулы» на выдаче багажа. Сейчас эти сумки до сих пор у нас хранятся, правда, мы ими уже не пользуемся.

— Как осваивались на новом месте?

— Честно признаюсь, было тяжело. Я приехал в совершенно новую страну еще подростком, но мне было невероятно любопытно все! Тогда мы жили в районе, который был третьим в списке самых криминальных и опасных мест во всей Америке. При этом в соседнем от нас городе зародился волейбол, и много чего еще произошло интересного и исторически важного. Америка — это страна контрастов.





— Как вы смогли жить в таком опасном месте?

— Были мы там недолго. Моя хулиганистая натура искала приключений везде и всюду. Друзья как-то предложили отправиться в самые жуткие места района, скажем так, подпольно, поскольку свободно ходить там запрещалось. Мы, конечно же, пошли. И тогда, в 16-17 лет, прямо на моих глазах убили человека. Этот момент навсегда останется в моей памяти. Жить в постоянном страхе и ужасе мы не смогли, поэтому вскоре переехали.

— Наверное, это сильный удар, увидеть вживую смерть человека для подростка, который еще недавно гонял на улице мяч с мальчишками!

— Да, так и есть. Сейчас мне не нравится здесь жить. По телевизору показывают одно, а по факту совсем другая ситуация. В США много насилия, везде убийства, причем убивают невинных людей! Мы все в шоке, прошло 13 лет, а привыкнуть к этому невозможно.





— А как защищаться, если вокруг одна опасность?

— Оружием. Получить право на хранение ружья ничего не стоит, если у тебя хорошая история (отсутствие судимости, вызовов в полицию и т.д.). У меня права на оружие есть уже 5 лет, я, как говорится, спокойно хожу по улицам. Однажды я слышал, как местный шериф говорил: «Если у тебя есть необходимость стрелять — стреляй на поражение. Неважно сколько нужно будет потратить пуль, но стреляй так, чтоб быть уверенным, что он не причинит тебе зла».

— А с копами у тебя были «стычки»?

— Конечно. Помню, ехал как-то на машине, меня остановил полицейский и стал обыскивать. Как оказалось позже, он перепутал меня с моим родственником, который имел проблемы с законом. Я всячески пытался на словах доказать, что я не тот, за кого меня принимают. Более того, ничего противозаконного я не сделал полицейскому. Но было, мягко говоря, не по себе, когда он направил дуло пистолета на меня. История закончилась тем, что меня отпустили. Но поволноваться заставили.

Знаю немало случаев, когда полицейские угрожают мирным жителям оружием. Как-то раз ворвались в дом к маме моего знакомого с целью выведать информацию, где ее сын. Приставили пистолет, пытаясь добиться своего. А она не знала ничего! Еле-еле отпустили бедную испуганную женщину. И таких случаев десятки.





— А многим кажется, что в Америке быть копом — это достаточно престижно...

— Скажу как есть. Если ты можешь убить человека и не моргнуть глазом — тебя возьмут. Иначе — нет. Мало кто уважает полицейских, обычные люди часто их унижают и всячески проявляют свою ненависть. Но это еще ерунда. Если копу нужно убрать человека — они его спокойно убирают, делая грязную работу. Подставы и обман — также в порядке вещей. Через два года я понял, что не хочу быть частью этого. К тому же, полицейский — это очень опасная профессия. Никогда не знаешь, вернешься ты домой после работы или нет.

— А зарплата у копов какая? Есть ли смысл оставаться ради денег?

— Обычный полицейский в Америке получает от 40 000 до 70 000 долларов в год. Можно закончить курсы повышения квалификации и получить более высокую должность, но сильно заработок не увеличится. Да и «грязной работы» не уменьшится.





— Неплохие суммы с учетом наших зарплат... Но в США можно зарабатывать гораздо больше, правда, приезжие часто работают в сфере обслуживания. Чем занимался ты, когда приехал?

— Сначала я мыл полы в офисе за 7 долларов в час. Потом мне предложили работать переводчиком уже за бОльшие деньги. За 11 дней я получал 1500 долларов. Потом был диспетчером на станции грузоперевозок. Многие думают, что в США деньги растут на деревьях, приезжаешь и все твое. Но это совсем не так. Да, здесь действительно есть деньги, но их нужно заработать. А для этого нужен мозг.





— Как, кстати, тебя приняли в школе, когда ты только приехал?

— Я не думал, что некоторые американцы такие тупые. То, что мы в Беларуси проходили в 5 классе, они учат в 9! Даже мне, двоечнику и хулигану, было очень легко учиться. В Гомеле я закончил 9 классов и по приезду в Америку меня снова хотели определить в 9 класс. Но пришлось вмешаться отцу, и я стал учиться в 10.

— Насколько сильно отличается школьное обучение в РБ и Америке?

— Во-первых, у них 12 классов. Во-вторых, там очень любят оставлять на второй год. И это связано с тем, что никто никого не заставляет учиться. На самом деле, преподавателям на тебя глубоко плевать, они тупо выполняют свою работу. В Беларуси все же больше внимания к ученикам со стороны учителей, а тут, если хочешь кем-то стать в будущем, должен сам ради этого стараться. Никто за уши тянуть не будет. После окончания школы необходимо сдать центральный экзамен, сдал — пошел дальше и получил аттестат, не сдал — остаешься на второй год.





— Так ты был из тех, кто хочет учиться? Или же продолжал хулиганить и прогуливать?

— Я для себя решил, что мне нужно образование. В Америке я показывал неплохие результаты и получал хорошие оценки. Я даже стал отличником! Сдать центральный экзамен было несложно, и я стал думать, чем заниматься дальше.

— На какие профессии пал выбор?

— Сперва я начал учиться на дантиста. Но очень быстро бросил, поскольку за год нужно было выложить 400-500 000 долларов за обучение. И это только за год! Я не мог повесить такую кабалу на родителей. Потом решил связать свою жизнь с юриспруденцией. Мой отец служил в органах, отчим — милиционер. Я решил заниматься тем же. Стал постепенно самостоятельно изучать американские законы и правила.





— Кстати, а есть ли какие-то льготы для приезжих в Америке в образовании?

— Поскольку я эмигрант и к тому же хорошо учился, мне давали от 8 000 до 12 000 долларов за обучение, помимо оплаты книг и прочих расходов. Поступить в колледж тоже несложно: сдал центральный экзамен в школе и все. Я долго выбирал колледж, потом остановился на criminal justice. По-русски — это криминалистика или уголовное право. Но после двух лет обучения я ушел оттуда. Не хотел больше работать в полиции и быть частью этого.

— Чем ты занимаешься сейчас? Где работаешь?

— Я быстро разочаровался в учебе в колледже и в выбранной профессии. Я подумал, что у меня есть мозги и желание работать, поэтому я смогу и без «корочки» жить. Так уже 6 лет я занимаюсь перевозками. Перевожу дорогие машины (стоимостью от миллиона долларов) по всей Америке. Когда ушел из колледжа, я посчитал, что смогу заработать гораздо больше денег, чем полицейский. Я купил грузовик, полностью его переделал, отремонтировал и открыл свою компанию.





— И сколько ты сейчас зарабатываешь?

— За последний год я заработал почти 400 000 долларов. К слову, в школе я ненавидел математику, но вот когда нужно было считать деньги, я сразу вспоминал своих учителей. И сейчас я люблю считать свой заработок.

— Получается, что образование — это бесполезная трата времени?

— На мой взгляд, да. Если ты хочешь открыть бизнес, регистрируйся, плати 1800 долларов за все формальности и работай. Я всегда хотел чего-то большего, добиться большего, чем мне предлагали в колледже. За последние две недели я заработал 42 000, но пришлось «попахать», конечно. Это нелегко. За 14 дней я проехал практически всю Америку.









— Как часто ты приезжаешь домой? Остались ли друзья в Гомеле?

— Редко, последний раз был 4 года назад. Когда я уезжал в 2005 году, я никому ничего не сказал. Много было зависти, сплетен за спиной. Да и сейчас много недоброжелателей. Стараюсь особо не рассказывать о своей жизни. В Гомеле есть несколько человек, с которыми я поддерживаю общение, и все. Сейчас я хотел бы показаться своим бывшим учителям, которые не верили в меня и утверждали, что из меня ничего путного не выйдет. Показать им, что они ошибались.

— Какие дальнейшие планы?

— Хочу к 30 годам стать миллионером. И я очень рад, что работаю на себя, а не на полицию. При этом я люблю трудиться и работы не боюсь. Присматриваю еще один грузовик, хочу расширять компанию. Люблю рыбалку, иногда удается выйти в океан половить рыбу. Возможно, в ближайшее время приеду в Гомель. Есть мысли по поводу возвращения назад, я спокойно смогу работать в онлайне на Америку и жить в Беларуси. Но время покажет...