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Торгово-развлекательный центр «Секрет» приглашает всех на финал конкурса «Гомель, я пою!», который состоится 17 июня

  • 12 июня 2018, 09:00
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В течение месяца прошло три отборочных тура, участие в которых приняло 75 талантливых участников из Гомеля и Гомельской области.

В финале оказались только 10 участников: Ульяна Лосева, Мария Садыгова, Арина Калыхан, Мария Храмцова, София Дорошкова, Ксения Галецкая, Даниэлла Теплякова, Полина Абрамцева, Анна Объедова и Наталья Гапоненко.


Поскольку победителей останется только три, организаторы конкурса решили ввести дополнительную номинацию — «Приз зрительских симпатий»!

Отдать свой голос может любой желающий, так как голосование проходит в официальной группе Торгово-развлекательного центра «Секрет». Голосование закончится 17 июня в 12:00. Номинация дополнительная, победа в ней не исключает из борьбы за призовые места.

Подарки победителям предоставили партнеры конкурса: магазины Хistore и Портатив, образовательно-развлекательный центр Legoboom.

Приз за первое место — Смартфон Xiaomi Redmi 4А!

Приз за второе место — Наушники Xiaomi Mi Headphones Lite.

Приз за третье место — Портативная колонка Mini Forever BM3D.

Приз в номинации «Приз зрительских симпатий» — Рower bank OTL компактный 5000mAh.

На время финала в жюри организаторы пригласили специального гостя — Сашу Немо, который в конце конкурса подарит всем праздничный концерт!

Вход на мероприятие свободный.

Посмотреть видео вступления всех участников вы можете на канале youtube ТРЦ «Секрет».


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