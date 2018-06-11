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В Гомеле разыскивают женщину, которая украла в «Стройке» гамак и ножницы

  • 11 июня 2018, 16:56
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В воскресенье, 10 июня, в магазине «Стройка» украли гамак и ножницы для травы и кустов. Инцидент произошел днем, примерно с 12.15 и 12.35.

Выйти на след подозреваемой помогли камеры видеонаблюдения.


Если вам знакома женщина с фото, просьба связаться по телефонам +375 (29) 163-76-56, +375 (29) 566-09-35, +375 (29) 198-98-25


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