В прямом эфире. Как в лесах Гомельской области ловят нелегальных лесорубов с помощью камер и Wi-Fi — видео

В Гомельской области прямо на деревьях специалисты устанавливают портативные камеры, которые с хорошим разрешением могут зафиксировать даже лица браконьеров. Так что у леса теперь, по сути, появились свои глаза и уши.

Приехал в воскресенье вечером, когда в лесу никого, без документов — срубил около сорока деревьев. И даже успел загрузить их в машину. Получился полный кузов. Покупатель обещал хорошо заплатить, но до сделки дело не дошло.

По сути, всё это время браконьер был в прямом эфире. Процесс — от рубки до погрузки, благодаря установленным на деревьях камерам — транслировался на пульт лесной охраны. Задержали сразу.

Нарушителя ждёт суд и крупный штраф. Систему фотоловушек сейчас запускают в каждом лесничестве области. Камеры совсем небольшие с Wi-Fi, пока их устанавливают в местах, где браконьеры — частые гости. Но в перспективе ими будет начинён лес по периметру.

Александр Лукашевич, лесничий Борщевского лесничества Речицкого района: «Желательно просто повыше, чтобы и сектор видимости покрывал зону, и с той целью, чтобы не было доступности».

Система работает беспрерывно на протяжении двух недель. Потом — на зарядку. Для установления личности нарушителя требуется всего пару минут. Сделав фотографию, прибор тут же передаёт её по Интернету лесникам.

Проходя мимо, заметить такое устройство практически невозможно. Его корпус окрашен под кору дерева. А съёмка начинается сразу после того, как сработал датчик движения. Всего один шаг — и ты в кадре.

Дмитрий Давыденко, главный лесничий Речицкого опытного лесхоза: «Когда приезжаем на место и говорим, что вас там зафиксировала фотоловушка, никто в это не может поверить, достаём телефон, показываем фотографии — у всех очень большие глаза».

Фотоловушки, уверены, в лесничествах помогут не только в борьбе с вырубкой лесов, но и со стихийными свалками, которых весной и летом появляется немало. Вдоль дороги уже появились предупреждающие знаки — «Внимание, Вас снимают».