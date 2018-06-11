«Это, как выпечка хлеба. Зерно мое, а хлеб — нет»: за 2 дня журналиста-фрилансера оштрафовали на Br 1715

Суд Центрального района Гомеля 6 июня оштрафовал журналиста-фрилансера Константина Жуковского по четырем административным протоколам на 40 базовых величин (Br 980).

Судья Виктор Казачок, который рассматривал 4 протокола, составленные на основании части 2 статьи 22.9 КоАП, признал Жуковского виновным в незаконном изготовлении продукции СМИ без аккредитации для телеканала «Белсат», сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Вины своей Жуковский не признал. Пояснил, что он — журналист-фрилансер и не является штатным сотрудником телеканала «Белсат», не имеет с ним трудовых договоров, соответственно и аккредитации в белорусском МИД ему не требуется.

«Поверьте, — объяснял в суде Жуковский, — я даже не отправляю на „Белсат“ видео. Я официально работаю с агентством „Ньюс информация“, им отправляю видео. Получаю зарплату, плачу с нее налоги. Все прозрачно. Размещаю также видео на своей странице в YouTube в открытом доступе».

«Так есть ваши снимки в сюжетах „Белсата“ или нет?» — спрашивал судья.

«Есть куски, я не отрицаю, но делать сюжеты я не имею возможности — у них свои авторы. Это, как выпечка хлеба. Зерно мое, а хлеб (он может быть даже с „новичком“) — это же уже не моя продукция», — отвечал Жуковский.

На Кормянщине Жуковский с напарником снимал на видео сгнивший еще с осени прошлогодний лен — его сложили в скирды, присыпали соломой и оставили догнивать в поле.

В Гомеле Жуковский проводил, как сказано в административном протоколе, «интервьюирование» горожан по поводу 18-летнего приговора мозырчанину Андрею Рабешко, который во время ночного задержания во дворе своего дома порезал трех милиционеров.

7 июня Калинковичский суд оштрафовал фрилансера на 30 базовых (Br 735) за видеоматериалы, использованные в сюжете о смерти солдата под Минском.

8 июня Константин Жуковский получил очередной протокол из Кормы, где он снимал видео о дохлых цыплятах.