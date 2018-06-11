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В Гомеле водитель авто столкнулся с мотоциклом. Женщина-пассажирка доставлена в больницу

  • 11 июня 2018, 14:12
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10 июня примерно в 11.00 62-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди 80» и двигаясь по улице Беляева в микрорайоне Костюковка в пути следования при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом с коляской «Днепр-11».

Под его управлением находился 75-летний водитель, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП 45-летняя женщина-пассажир мотоцикла получила телесные повреждения и была доставлена в ГГКБ № 1.


Гомельские ведомости
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