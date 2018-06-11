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Гомельский программист заработал в Сингапуре Br457 тысяч и пополнил белорусский бюджет почти на 60 тысяч

  • 11 июня 2018, 13:28
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В инспекции Министерства по налогам и сборам по Советскому району Гомеля подвели результаты кампании по декларированию гражданами годового дохода, полученного в 2017 году, сообщает городской журнал «Белка».

Как рассказал заместитель начальника инспекции Андрей Синюкович, всего было принято 647 налоговых деклараций (расчётов) по подоходному налогу с физических лиц от 542 граждан.

Исходя из представленных деклараций, сумма исчисленного и предъявленного к уплате подоходного налога составила 344 233 рубля. В бюджет эта сумма поступила в полном объёме.

Наибольшую сумму подоходного налога по представленной налоговой декларации гражданин К. Сумма задекларированного дохода составила 456 978 рублей, размер исчисленного и уплаченного налога — 59 407 рублей.

Гражданин Республики Беларусь получал доходы от организации, расположенной в Сингапуре, в виде денежных переводов за оказанные услуги по IT-разработкам. На территории Сингапура физическое лицо подоходный налог не уплачивало. Сумма в полном объёме перечислена в белорусский бюджет.


Белка
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