Облик современных мегаполисов стремительно меняется под влиянием ускорения темпа жизни, увеличения численности населения. Изменения приходят и в розничную торговлю. Всё чаще жители предпочитают купить что-то быстро и на бегу. Поэтому непременным атрибутом города становятся автоматы различного направления — по продаже игрушек, газет, билетов...

Появление в нынешнем году в разных уголках Гомеля автоматов по продаже напитков вернуло людей старшего возраста в прошлое. Автору публикации пришлось услышать диалог возле одного из них, установленного на остановке общественного транспорта по улице Советской (возле бани № 1 КСУП «Городской центр оздоровления»).





— Ой, совсем как в детстве... И названия такие родные: «Ситро», «Лимонад», «Газированная вода», — делилась седая женщина со своей более молодой попутчицей. — Помню, мы с подружкой всегда носили с собой медяки, чтобы вдоволь напиться из автомата вкусной воды.

И действительно. Для многих людей преклонного возраста вкус детства — это газировка из автомата, шипящая громче шёпота, щекочущая губы и поднимающая настроение лучше любого другого гостинца. Вода с натуральным яблочным, грушевым, малиновым и прочими сиропами стоила всего три копейки и была очень вкусной, простая газировка — одну копейку.

В каждом автомате существовало устройство для мойки стакана: его следовало поместить вверх дном в углубление, откуда брызгал фонтанчик воды. Несмотря на такую, казалось бы, антисанитарию, никто не брезговал пить из общих гранёных стаканов. Кстати, их никто не воровал. Порой автомат позволял себе шалости, заглатывая монеты. Чтобы вернуть их, некоторые стучали по нему кулаком со всей силой жаждущего человека. Что примечательно, в большинстве случаев помогало.





Современный автомат предлагает пять видов напитков — «Дюшес», «Мохито», «Ситро», «Лимонад», «Газированная вода». В подробной инструкции расписан алгоритм действий. Если брошена монетка необходимого достоинства, наименование выбранного напитка подсвечивается. Аппарат автоматически выдаёт стакан, наполненный выбранным прохладительным напитком. Дождитесь звукового сигнала и наслаждайтесь вкусом.

Как рассказали в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, автоматов, предлагающих прохладительные напитки, установлено в городе 11, из них четыре музыкальные. У индивидуального предпринимателя, реализовавшего интересный проект для города, много других задумок в этом направлении. Будем ждать.