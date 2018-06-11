В Советском районе повесилась мать двоих детей. Она год не могла найти работу по специальности

Перед смертью женщина написала предсмертную записку.

Как стало известно «Сильным новостям», трагедия произошла вчера, в воскресенье 10 июня, в промежутке с 17.00 до 20.00 часов, в доме № 39 по улице Волгоградской.

Женщина 1974 года рождения, мать двоих детей, повесилась у себя дома, в спальне.

Причины такого шага предстоит выяснить следствию. Однако уже известно, что гомельчанка проживала с мужем и двоими детьми. Соседи рассказывают, что семья была не просто полной: ее характеризуют как образцовую. Никто никогда не слышал, чтобы супруги не то, чтобы ругались, но и даже разговаривали на повышенных тонах.

В то же время, известно, что в последнее время женщина пыталась найти работу, но ее старания не приводили к успеху — трудоустроиться по специальности гомельчанке не удавалось минимум год. Возможно, это стало одной из причин депрессии и последующей трагической развязки.