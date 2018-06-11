Гомельчанка открыла благотворительный счёт, чтобы спасти проживающего в Санкт-Петербурге племянника

Даня Иткин родился 15 июня 2017 года, у него редкое заболевание — хроническая гранулематозная болезнь, первичный иммунодефицит. Человек с таким диагнозом беззащитен перед любыми инфекциями. Единственное спасение — трансплантация костного мозга, сообщает городской журнал «Белка».

«В марте Даник из-за высокой температуры попал в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Чтобы сбить температуру, врачи перепробовали кучу антибиотиков, всё безрезультатно. Долго не могли понять, что с ним. Начались обследования в различных больницах, и, в конце концов, выяснилось: из-за генетического дефекта организм Даника не в состоянии бороться с некоторыми бактериями и грибами. Спасти малыша может только новая иммунная система», — рассказывает Ольга Кислова, родная тётя Дани Иткина.

Даня родился в Санкт-Петербурге, но по паспорту гражданин Беларуси. По этой причине его не ставят на учёт в профильную клинику, где есть возможность получить финансовую помощь фондов. Согласие на проведение операции по пересадке костного мозга дал НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.Горбачёвой. Стоимость операции — 4 млн российских рублей. Для семьи и близких Дани эта сумма неподъёмная.

«Сейчас Данька находится во втором пульмонологическом отделении Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета, готовится к операции, каждый день вынужден принимать ударные дозы антибиотиков. При успешной трансплантации костного мозга у него возникнут собственные иммунные клетки, и он сможет жить нормальной жизнью», — не теряет надежды Ольга Кислова.

Родители и близкие Дани Иткина обращаются ко всем неравнодушным людям за помощью в сборе средств и заранее благодарят всех, кто откликнется.

В отделение № 302 ОАО «АСБ «Беларусбанк» открыт благотворительный счёт в белорусских рублях на имя родной тёти Дани — учителя гомельской гимназии № 51 Кисловой Ольги Александровны. Реквизиты счёта: BY42 АКВВ 3134 0000 1095 6312 0302 BYN