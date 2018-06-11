Кресло для буйных есть, но холодной водой не обливают. Правда и мифы о гомельском вытрезвителе

Это заведение окутано множеством домыслов. В народе постоянно ходят споры о его надобности. Корреспондент «Гомельскай праўды» отправилась в специзолятор УВД облисполкома, чтобы узнать, как на самом деле протекает жизнь в этом здании за колючей проволокой.

А вытрезвитель где?

Первый вытрезвитель в Российской империи открылся в Туле 7 ноября 1902 года и назывался «Приютом для опьяневших». А вот в СССР такие заведения появились в начале 1930-х. Советские вытрезвители можно смело назвать прототипом современных учреждений.

Сегодня на Гомельщине функционирует лишь один вытрезвитель, который ведет свою историю с 1954 года. В работе заведения был единственный перерыв, когда в 2002-м в Беларуси вытрезвители закрыли. Однако вскоре они вновь открылись для «постояльцев». А в 2013 году реорганизованы в специализированные изоляторы органов внутренних дел.





Как рассказал начальник специального изолятора УВД облисполкома Михаил Афанасенков, по сути, с изменением названия выросло и количество функций. Раньше в медицинский вытрезвитель можно было доставлять только за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас к этой категории добавились задержанные за административные правонарушения, за которые в качестве взыскания предусмотрен административный арест. А это более 20 статей Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, среди которых — мелкое хулиганство, умышленное причинение телесного повреждения, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Один на всех

Если 10 лет назад через вытрезвитель за год проходило около 9000 человек, то в 2016 — 2017-м — в районе 7000. Получается, люди стали меньше пить, а Гомелю вполне хватает одного специзолятора.

Всем известно, что большинство правонарушений совершается на алкогольной почве. Поэтому главная задача сотрудников милиции, которые доставляют пьяных в специзолятор, — не допустить совершения преступлений как этими гражданами, так и в отношении их, отметил Михаил Афанасенков.





Радует, что мировоззрение граждан медленно, но все-таки меняется. Как рассказали в специзоляторе, раньше по 50 человек за сутки могли привезти, случалось и по 90. Сейчас пики бывают лишь в праздничные дни. Так, на Рождество в этом году доставили 20 человек — это максимум.

Как ни странно, но и пенсионеры по­падают в вытрезвитель. За пять месяцев года через заведение прошли 40 человек пенсионного возраста. В прошлом году — 107. Самому возрастному клиенту было около семидесяти. А вот несовершеннолетних сюда не доставляют, зато бывают студенты. Только такая ночевка им грозит отчислением.

Встречаются среди задержанных иностранцы, чаще всего это украинцы и россияне. В 2017-м таких было 84 человека.

Изолятор представляет собой несколько камер разной вместимости, есть среди них и женская. Как правило, в сутки на вытрезвление доставляют две-три женщины. Всего же гомельский изолятор рассчитан на 14 койко-мест. Каждый клиент получает комплект чистого постельного белья, матрас и подушку в прорезиненных чехлах. Камеры оборудованы так, чтобы задержанные не могли причинить себе вред. В каждой ведется видеонаблюдение. Картинки выведены на рабочий экран дежурного милиционера. Всю рабочую смену в изоляторе дежурит и медик, который при необходимости окажет первую помощь.





Для особо буйных граждан, которые ломают двери, устраивают драки, рвут постель­ное белье, оборудовано специальное кресло с кожаными ремнями для рук и ног.

В народе в отношении вытрезвителей до сих пор существуют стереотипы. Так вот, на самом деле, в специзоляторе не поливают из шланга холодной водой, никого не бьют и не укладывают спать на пол. Камеры пыток здесь тоже нет. Если вдруг возникают какие-то вопросы и споры, всегда можно обратиться к видеозаписи.

Устраивайтесь поудобнее, но не все

Потенциальные клиенты вытрезвителя — пьяные, неопрятно одетые граждане с шаткой походкой. Они не ориентируются на местности, агрессивны и цепляются к прохожим, на них поступают жалобы.

Интересно, какие процедуры проходит человек, попав в специзолятор. Пока оформ­ляют документы, задержанному предлагают присесть на специальную скамью с «анатомическим» изгибом. Встать с нее без посторонней помощи пьяный не может, зато и вероятность падения на пол сведена к нулю.





Далее дежурный фельдшер проводит освидетельствование, осматривает задержанного на наличие травм, повреждений, чтобы установить, может ли он находиться в изоляторе или ему нужно в больницу. Ведь далеко не всех доставленных помещают на вытрезвление. Не привозят в специзолятор инвалидов, престарелых, беременных женщин, людей без сознания, с признаками психического расстройства, острого отравления, наркотического опьянения, обморожения, острой аллергической реакции. Список можно пополнить теми, кто имеет переломы, вывихи и другие травмы. Бывают случаи, когда доставляют людей, которые находятся в розыске, или таких, у кого при себе обнаруживают наркотики. Поэтому за пять месяцев этого года из 2000 доставленных 200 были переданы в ОВД или больницу.





Здесь можно увидеть, как выпивоха с третьей попытки поднимает копейку с пола или с закрытыми глазами пытается дотронуться пальцем до кончика носа. Такие довольно простые приемы есть в арсенале дежурного медика.

Обыск задержанного проходит под камерами видеонаблюдения. Для личных вещей выделяют отдельный шкафчик. А день­ги, пересчитав, убирают в сейф, доступ к которому имеет только дежурный. В случае возникновения спорной ситуации можно поднять архив и посмотреть видеозапись. Ни одна жалоба на действия сотрудников за последние четыре года не подтвердилась, подчеркнул Михаил Афанасенков. Далее задержанного раздевают до нательного белья и отправляют в камеру отдыхать.

Поставьте на повтор

Однако и в таком серьезном заведении есть место курьезам. Бывает, что доставляют отца с двумя сыновьями, жениха и невесту. Здесь встречаются старые друзья, которые волею судьбы давно не виделись.

Был случай, когда один и тот же человек за сутки три раза попал в вытрезвитель. Кстати, неоднократное попадание в спец­изолятор — факт далеко не единичный. Рейтинг рекордсменов возглавляет гомельчанин, который в течение года восемь раз переступал порог заведения. Немного о поведении. Хуже всего в специзоляторе ведут себя женщины и те, кто попадает сюда в первый раз. Представительницы прекрасной половины человече­ства истерят, скидывают постельное белье, матрасы, бросаются на милиционеров, а потом в ход идут слезы. На многих давит именно замкнутое пространство.

А вот если посмотреть записи с камер видеонаблюдения, то можно подумать, что практически все мужчины в возрасте до 50 лет, протрезвев, начинают заниматься физкультурой. Кто-то отжимается, некоторые боксируют невидимую грушу, отрабатывают приемы ушу и карате. Дыхательная гимнастика у задержанных также популярна.





Выпивать — так с карточкой

А теперь о грустном. Провести ночь в таком месте — недешевое удовольствие. Каждый, кто сюда попадает, должен возместить расходы на свое содержание. Эта сумма составляет 2,5 базовой величины (61 рубль 25 копеек). Согласитесь, немало. Особенно если до этого столько же было потрачено на выпивку.

Расчет за ночевку — на месте, наличными. Для этого есть кассовый аппарат. Хотя также произвести оплату можно в отделениях банков или с помощью системы ЕРИП. Совсем недавно в здании специзолятора установили терминал, так что есть возможность воспользоваться банковской карточкой. Можно внести часть суммы или позвонить родственникам, чтобы они выручили.





Для добровольного погашения оплаты за содержание в специзоляторе дается месяц. Если деньги так и не поступили на счет, то информация о должнике передается в органы принудительного исполнения. К сожалению, по статистике, пребывание оплачивают лишь 70% попавших сюда граждан. Кто-то неплатежеспособен, кто-то слишком принципиален.

Необходимо добавить, что выпивохе еще придется ответить по закону и за само правонарушение, из-за которого он был задержан. А это может быть штраф или административный арест.

Как правило, задержанный проводит в специзоляторе ночь. Обычно этого достаточно, чтобы прийти в себя. Однако освобождение возможно только после заключения медработника о полном вытрезвлении задержанного.





Перед выпиской с человеком проводят беседу. Для принятия соответствующих мер сообщают на работу. Кстати, в большинстве случаев гуляку сразу увольняют. Для пьяниц именно это самый сдерживающий фактор. При наличии несовершеннолетних детей информация передается в районную администрацию по месту жительства. Сведения о тех, кто побывал здесь два раза и более, поступают в областной наркодиспансер. Изучив материалы, специалисты принимают решение о постановке таких лиц на учет. Другой и задумается, стоит ли пьянка того.





Что делают соседи?

В США в большинстве штатов полиция не имеет права задерживать лиц в нетрезвом состоянии, если те не совершают противоправных действий, так как это считается нарушением прав человека. При этом зимой в северных штатах погибает или получает обморожение значительное количество людей.

В Канаде действует служба «Красный нос», которая доставляет выпивших людей до места их проживания, взимая при этом плату. Если же клиент находится в стадии глубокого опьянения, его отвозят в медицинское учреждение. Подобная служба действует и в Швеции.

В странах Западной Европы пьяных задерживают лишь при нарушении порядка, однако существуют благотворительные службы, которые на добровольной основе могут доставить человека домой. Их активность особенно проявляется в холодное время года.