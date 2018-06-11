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Чернигов и Гомель придумали общий туристический маршрут и будут дружить музеями

  • 11 июня 2018, 09:38
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Музеи Черниговщины и Гомельщины создадут трансграничный маршрут. 

Чаще всего за музеями закрепляется обязанность развивать туризм. Но может ли музей предложить нечто большее, например привлекать инвестиции, способствовать экономическому, социальному и экологическому развитию?

Могут ли музеи стать более современными, но не превратиться в «машины для развлечений»?

Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники Международного музейного форума «Местные музеи: новые формы и инновации», который состоится в Чернигове 11-12 июня. Место проведения — отель «Профсоюзный» (ул. Шевченко, 105а).

Форум состоится в рамках проекта «От партнерства местных музеев к широкому трансграничному культурному сотрудничеству». Проект финансируется совместно с Европейским Союзом в рамках Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства ЕаPTC Беларусь — Украина.

На форуме выступят представители более 20 музеев Гомельской и Черниговской областей и других регионов Украины и Беларуси, главы Украинского и Белорусского Национальных комитетов Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), а также специалисты в области культурного менеджмента и сохранения историко-культурного наследия.

Задача форума — способствовать развитию местных музеев, налаживать сотрудничество и обмен опытом.

По мнению координаторов проекта, это поможет музеям Гомельщины и Черниговщины выйти на новый уровень работы, полнее раскрыть свой потенциал, укрепить свою роль как местных культурных центров и способствовать развитию региона в целом.

Цель проекта — объединить ряд музеев Гомельской и Черниговской областей туристическим трансграничным маршрутом и наладить сотрудничество между ними.

Проект реализуется на партнерских началах Гомельским филиалом общественной организации «Белорусский зеленый крест» в сотрудничестве с Национальным университетом «Черниговский коллегиум» им. Т. Шевченко и Историко-археологическим музейным комплексом «Древний Любеч».


Черниговский городской портал
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Места: Гомель (22552), Чернигов (62)

Метки: Общество (30316)

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