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Дожди заказывали? Погода в Гомеле на неделю

  • 11 июня 2018, 09:27
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На этой неделе в Гомеле будет по-прежнему тепло и солнечно. По ночам столбик термометра не будет опускаться ниже +17°С, поэтому любители поспать на свежем воздухе могут смело собирать рюкзак и поковать спальники.

На протяжении всей рабочей недели резких перепадов температуры не предвидится — воздух прогреется до +26°С. Однако во вторник выходить из дома без зонта синоптики не советуют: уже утром зарядит дождь, вероятность грозы составляет 80%.

Это единственный дождливый день в ближайшие дни. Начиная со среды, вновь будет солнечно и без осадков.


gomel.today
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Места: Гомель (22552)

Метки: Погода (1833), Главное (5982)

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