Дожди заказывали? Погода в Гомеле на неделю

На этой неделе в Гомеле будет по-прежнему тепло и солнечно. По ночам столбик термометра не будет опускаться ниже +17°С, поэтому любители поспать на свежем воздухе могут смело собирать рюкзак и поковать спальники.

На протяжении всей рабочей недели резких перепадов температуры не предвидится — воздух прогреется до +26°С. Однако во вторник выходить из дома без зонта синоптики не советуют: уже утром зарядит дождь, вероятность грозы составляет 80%.

Это единственный дождливый день в ближайшие дни. Начиная со среды, вновь будет солнечно и без осадков.