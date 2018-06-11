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Фотофакт: в Западном столкнулись Audi и «скорая»

  • 11 июня 2018, 09:07
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В Гомеле в ДТП попала машина скорой помощи.

Авария произошла на улице Владимирова, около остановки «Западный». По имеющимся данным, «скорая» поворачивала налево, предварительно снизив скорость, когда в нее врезалась легковушка.


Подробности выясняются.


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Места: Гомель (22552)

Метки: Авто (5365), Происшествия (12030)

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